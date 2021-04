Continua inarrestabile il successo della Serie TV turca "DayDreamer - Le ali del sogno" che vede come protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir nei panni di Can e Sanem. La storia ambientata ad Instabul è incentrata sul tormentato e ostacolato amore dei due protagonisti. Sanem sogna di diventare una scrittrice e trova lavoro in un'agenzia pubblicitaria. Qui conosce l'affascinante e bellissimo Can Divit, figlio del proprietario dell'agenzia. Tra i due è subito feeling, ma la famiglia di Sanem le ha organizzato un matrimonio combinato. Visto il grande successo di pubblico, da mercoledì 14 aprile, la serie tv tornerà in onda in prima serata su Canale 5 dopo Striscia la notizia verso le 21 e 20 circa.

Nihat ha avuto un malore a causa del diabete, ma non vuole seguire la dieta

Dalle anticipazioni si apprende che nella puntata di lunedì 12 aprile, Leyla ed Emre devono fare i conti con molte preoccupazioni, non solo la nuova attività che stanno per aprire, ma soprattutto per le condizioni di salute di Nihat. L'uomo soffre di diabete e proprio a causa di questa patologia ha avuto un malore. La malattia gli provoca delle complicanze, ma nonostante ciò, Nihat non vuole seguire il nuovo regime alimentare. Passando a martedì 13, si scopre che proprio Nihat si presenta a casa di Aziz e Mihriban con la speranza di potersi abbuffare con le succulente pietanze preparate dalla padrona di casa. La coppia riuscirà a tenerlo lontano dal cibo e anzi riuscirà a farlo allenare all'aria aperta.

Can e Sanem tornano insieme più innamorati che mai

Dalle anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 14 aprile in prima serata, si apprende che Can e Sanem si amano più che mai e non riescono a stare distanti l'uno dall'altra. I due infatti, si baciano sulle note di un romanticissimo lento e tornano ufficialmente insieme.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nella puntata del 15 aprile, si viene a sapere che sono innamoratissimi. Sanem però non lo ha ancora detto a Mevkibe e Nihat che nel frattempo la riempiono di videochiamate. I due però sentono qualcosa nell'aria, anche perché ogni volta che riescono a parlare con Sanem, puntualmente lei è insieme a Can. Passando all'ultima puntata della nuova settimana, quella che andrà in onda nel pomeriggio di venerdì 16 aprile, si scopre che Leyla ed Emre devono affrontare alcuni problemi con la nuova attività.

Leyla in particolare è molto preoccupata per il suo futuro lavorativo. Anche la Fikri Harika si trova a dover affrontare un momento difficile; i ragazzi aspettano con ansia la riunione con la Art Tekstil, ma purtroppo l'incontro sarà alquanto disastroso.