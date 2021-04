Enula Bareggi è la settima eliminata della quarta puntata di Amici 20, il talent show condotto da Maria De Filippi. La puntata del 10 aprile, che ha registrato 5.734.000 spettatori pari al 26% di share, è stata caratterizzata da una serie di colpi di scena e gag - Francesca Manzini, nella serata di ieri ha preso il posto di Pio e Amedeo - e anche da alcune polemiche.

La coreografa Carolyn Smith, infatti, sui social, ha espresso le proprie perplessità sull'esibizione di Martina Miliddi che, su un ballo latino, ha sfidato Serena Marchese.

Enula lascia Amici di Maria

La quarta puntata dell'edizione serale di "Amici" si è conclusa con l'eliminazione di Enula Bareggi; la cantante 22enne di Abbiategrasso (Milano) è giunta al ballottaggio finale insieme a Tancredi Cantù Rajnold, milanese classe 2001.

La giovane, membro della "scuderia" Zerby - Celentano non ha superato la sfida contro il cantante rivale, del team Arisa-Cuccarini. Il verdetto, per evitare spoiler, è stato comunicato come d'abitudine "in casetta". Prima di scoprire il responso, Tancredi, in giardino, si è dichiarato tranquillo come sempre. "So che la mia musica viene riconosciuta per quello che è - ha spiegato sereno - fuori c'è un mondo che mi aspetta". Decisamente diverso, invece, lo stato d'animo di Enula.

In lacrime, infatti, si è rivolta ai suoi compagni di corso e ha ammesso: "Ho paura. Di tutto. Ho paura di perdervi, di fare la cantante, ma anche di non fare la cantante".

Maria De Filippi, come sempre - da impeccabile padrona di casa - dopo l'eliminazione, ha provato a consolare l'aspirante cantante e Enula, ringraziando gli insegnanti che l'hanno seguita e hanno creduto in lei, poi, commossa ha salutato tutti, lasciandosi abbracciare dai ragazzi.

Come riporta TgCom 24, l'ormai ex allieva, prima di lasciare lo studio, si è detta preoccupata per il suo futuro. "Non so bene che cosa mi aspetterà là fuori e so che non è facile", ha commentato ribadendo che le dispiace lasciare una realtà come quella di "Amici", dove ha potuto incontrare tante persone importanti.

Carolyn Smith contro Martina

L'ultima puntata di "Amici" è stata seguita anche Carolyn Smith, la ballerina coreografa già presidente di giuria dello show di Rai 1 Ballando con le stelle. Durante la messa in onda del talent, la giurata originaria di Glasgow è intervenuta sul profilo Instagram della trasmissione Mediaset per commentare una delle sfide più accese della serata, quella tra Martina e Serena. Il "guanto" in questo caso era stato lanciato da Alessandra Celentano.

Le due giovani si sono sfidate su un ballo latino, in cui sarebbe dovuta primeggiare Miliddi, del team capitanato da Lorella Cuccarini e Arisa. Tuttavia, l'esibizione di Martina non ha entusiasmato, mentre sono piaciuti i passi di Serena Marchese, che ha alle spalle tutt'altra formazione.

Carolyn Smith, dunque, ha espresso le sue perplessità sulla performance della ballerina sarda. "Non voglio offendere per nessuno motivo - ha esordito la coreografa - ma una ballerina che ha studiato per tanti anni i latini e fa un ballo così basilare, fuori ritmo, fuori tempo e con tutti quegli errori tecnici che anche un inesperto poteva vedere!".

Solo qualche giorno fa, la giurata, aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla collega Alessandra Celentano, spesso considerata troppo dura con i ragazzi. "Guai a chi la tocca - l'aveva difesa - è una professionista vera ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo". Quindi, aveva preso le sue parti spiegando che il suo atteggiamento non può ritenersi cattivo.

"Credo che sia inutile proteggere, con belle parole, ragazzi - aveva precisato - Se sono scarsi è meglio che lo sappiano”.