Da giorni si susseguono le voci di un possibile allontanamento di Barbara D'Urso da Mediaset. La conduttrice partenopea sarebbe pronta ad intraprendere nuovi progetti televisivi su un'altra rete. Dopo la chiusura anticipata della trasmissione domenicale Live non è la D'Urso a causa forse dei bassi ascolti, nella rete del biscione, sarebbero nati non pochi malumori. A rilanciare questa indiscrezione è stato nelle scorse ore il sito Dagospia, lo stesso che aveva annunciato la chiusura a fine marzo di Live.

Barbara D'Urso pronta a nuovi progetti lavorativi forse in Rai

Secondo le indiscrezioni trapelate su Dagospia, alla base di questo "terremoto" che scuoterebbe la rete di Silvio Berlusconi ci sarebbero, non solo gli ascolti bassi di Live non è la D'Urso, non in linea con la prima serata di Canale 5, ma anche le trame del trio Signorini-De Filippi-Costanzo, “l'altra metà di Mediaset” che “da anni sognerebbe di gettare Carmelita nell'olio bollente come un sofficino Findus”. A tutto questo, si aggiungerebbe, anche il malumore di Piersilvio Berlusconi. Sarebbe stato lui infatti a prendere la decisione definitiva di sospendere la serata domenicale targata Barbara D’Urso.

Cambiamenti in vista a Canale 5

Ad esultare per queste indiscrezioni, ci sarebbe anche Lucio Presta, noto agente del mondo dello spettacolo. In un tweet pubblicato nelle scorse ore ha scritto che con la chiusura di Live – Non è la D’Urso è stata scritta una nuova pagina in Mediaset ed è così iniziata la bonifica da quell’hard trash sotto testata giornalistica che ha contaminato la rete.

Presta ha poi aggiunto che ora bisogna finire il lavoro con Domenica Live e Pomeriggio 5 e aprire una stagione di rinnovamento. Infine ha concluso scrivendo che VideoNews dovrebbe pensarci bene. Sul sito di Dagospia si legge anche che Barbara D'Urso avrebbe cercato addirittura l'appoggio di Fedele Confalonieri per far cambiare idea a Piersilvio Berlusconi sulla chiusura anticipata di Live non è la D'Urso.

Per questo: " Barbarella D’Urso sta cercando di intavolare una trattativa con viale Mazzini…”.

Paolo Bonolis in Rai, Elisa Isoardi sulle reti Mediaset, Jerry Scotti resta a Canale 5

Cambiamenti in vista nelle principali reti televisive italiane. Non solo Barbara D'Urso, ma anche Paolo Bonolis potrebbe far ritorno in Rai. Il conduttore di programmi di successo come Avanti un altro e Ciao Darwin, potrebbe prendere questa decisione non per soldi, ma per nuovi interessanti progetti lavorativi. In scadenza anche il contratto di Jerry Scotti che però pare sia scontato resti in Mediaset. Si racconta poi che Elisa Isoardi, finita l'avventura all'Isola dei Famosi, potrebbe avere una nuova possibilità sulle reti Mediaset: “Ha accettato il reality in cambio di un programma suo” sostengono fonti citate dal Fatto quotidiano.