Pasqua d'amore per Can Yaman e Diletta Leotta: la coppia è tornata a pubblicare su Instagram una foto che li vede protagonisti. Nonostante le numerose segnalazioni e gli articoli di gossip dedicati alla relazione tra la giornalista di DAZN e l'attore turco, era da tempo che i due non pubblicavano uno scatto in cui comparivano insieme. Nella giornata di Pasquetta, invece, Diletta ha deciso di condividere con i suoi follower degli auguri un po' speciali, 'Appassionati di cioccolato', riporta il messaggio che accompagna l'immagine, con tanto di uovo personalizzato.

Leotta sui social col fidanzato: 'Appassionati di cioccolato'

''Buona Pasqua, Diletta e Can'': Yaman e Leotta sono tornati sui social con una foto di coppia per fare gli auguri a tutti i loro follower. A dispetto delle malelingue, l'attore di DayDreamer e la giornalista sportiva stanno vivendo un momento magico. Se le voci di un matrimonio si fano sempre più insistenti, soprattutto dopo la vacanza che i due si sono concessi a Catania città natale di Diletta dove Can ha incontrato i familiari della fidanzata, i due giovani hanno trascorso le feste pasquali insieme. Almeno questo è ciò che trapela dalla foto: rilassati e complici, Yaman e Leotta sembrano più innamorati che mai.

Solo pochi giorni fa, l'attore in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva parlato di un amore leale che lo lega a Diletta e aveva preferito mantenere la privacy sull'argomento matrimonio.

Non è escluso, però, che la notizia dei fiori d'arancio giunga prima di quanto le fan possano pensare. Can e Diletta non perdono occasione per passare del tempo insieme: ora la scelta di condividere anche i giorni di festa sembra confermare che la relazione prosegue su un binario di stabilità.

Periodo d'oro per Can e Diletta

Per Can e Diletta è un periodo d'oro: se dal punto di vista sentimentale tutto sembra andare per il meglio, anche dal punto di vista lavorativo non ci sono intoppi sulla strada dei due giovani. La Leotta si divide tra dirette per DAZN e dirette radiofoniche, mentre Yaman si sta allenando per poter interpretare al meglio il ruolo di Sandokan.

Ma per l'attore turco non è tutto: in Italia, tra la primavera e l'estate 2021, al termine di DayDreamer, verranno trasmesse ben due soap romantiche in cui Can sarà protagonista, ossia Mr Strong e L'Amore Testardo.

Dopo la foto del bacio tra Can e Diletta mentre si trovavo al maneggio e pubblicata dal settimanale Diva, ora la conferma dei diretti interessati, che hanno mostrato un piccolo pezzetto della loro unità di coppia, giunte a zittire tutti coloro i quali ancora hanno dei dubbi circa la veridicità dei reciproci sentimenti. Per i sostenitori di Yaman e Leotta, invece, non resta che attendere il prossimo pezzo del puzzle: la data del matrimonio o addirittura l'annuncio di una cicogna in volo, visto che indiscrezioni vicine alla coppia hanno instillato la possibilità di un bebè in arrivo.