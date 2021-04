Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 12 a sabato 17 aprile ci saranno diversi colpi di scena. In particolare Quinn non sopporterà l'intromissione di Brooke nel suo rapporto con Eric e quindi penserà addirittura di ucciderla. Nel mentre Wyatt Spencer deciderà di lasciare Sally per tornare con Flo. Spectra starà molto male per questa rottura e non riuscirà più nemmeno a lavorare.

Wyatt vorrà ritornare insieme a Flo

Nelle puntate in onda settimana prossima Wyatt sorprenderà Flo con una dichiarazione d'amore, ma la donna vorrà che l'uomo prima lasci Sally.

Intanto Brooke sarà sempre più furiosa con Quinn e Shauna e dirà ad Eric che dovrebbe cacciarle di casa. Ovviamente le due donne non prenderanno affatto bene la proposta di Logan e vorranno vendicarsi di lei.

Nel frattempo Flo confiderà a Bill e Katie in che modo si è ritrovata coinvolta nel rapimento di Beth. Inoltre, la ragazza farà sapere che probabilmente tornerà insieme a Wyatt. Sally intanto scoprirà che Wyatt vorrà tornare con Fulton e per questo sarà pronta a lottare.

Poco dopo Spencer andrà da Quinn e le farà sapere che Flo ha deciso di dargli una possibilità. Il fratello di Liam però non sarà a conoscenza che Sally vorrà incontrare Flo.

Quinn sarà pronta ad uccidere Brooke

Hope andrà da Thomas per farsi consolare, dopo aver visto Liam baciare Steffy.

Intanto quest'ultima si sentirà in colpa per il dolore che sta causando alla sorellastra, in quanto la stilista ha baciato Spencer solo per assecondare le richieste del fratello. La figlia di Ridge infatti vorrà dire tutta la verità a Liam, ma Thomas arriverà e scoppierà l'ennesima lite tra i due ragazzi.

Nel frattempo Brooke andrà da sua figlia e si lamenterà dell'aggressività che Quinn ha avuto nei suo confronti.

Intanto Fuller non accetterà che Logan voglia comandare a casa sua e vorrà fargliela pagare. Invece Liam sarà in crisi perché soffrirà al pensiero che Hope non voglia allontanarsi da Thomas.

Poco dopo Shauna preparerà i bagagli per lasciare casa di Eric e in questa circostanza, Quinn le confesserà che se Brooke dovesse continuare ad intromettersi nel rapporto tra lei ed Eric, potrebbe ucciderla.

Sally soffrirà molto a causa della rottura con Wyatt

Intanto Brooke sarà pronta più che mai a fare la guerra a Quinn che però consiglierà a Logan di non osare sfidarla. Fuller andrà da Ridge e gli spiegherà che a causa di Logan, Shauna ha dovuto lasciare la loro abitazione. Inoltre Quinn dirà a Forrester che Brooke sta facendo di tutto per far fallire il suo matrimonio con Eric.

Invece Sally soffrirà molto a causa della fine della relazione con Wyatt. La donna infatti avrà anche dei problemi di salute e non riuscirà nemmeno a lavorare. Anche Steffy, Wyatt e Flo si renderanno conto che la donna non è più la stessa persona e così Spectra deciderà di andare da un medico.