Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 aprile ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Ridge Forrester confesserà a Brooke Logan di aver baciato Shauna. La madre di Hope sarà molto furiosa per la rivelazione e così andrà dalla Fulton, la aggredirà verbalmente e la prenderà a schiaffi. Nel mentre Katie proverà a convincere la sua famiglia a dare una seconda possibilità a Flo.

Shauna vorrà che Flo ritorni con Wyatt

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Ridge e Steffy vedranno i bozzetti di Sally e non saranno contenti del lavoro svolto dalla donna e quindi, la convocheranno in azienda per dirglielo. Sally la prenderà molto male e temerà di essere licenziata. Intanto Quinn tramerà proprio alle spalle di quest'ultima e proverà a convincere Wyatt a tornare con Flo.

Nel frattempo anche Shauna vorrà che sua figlia ritorni insieme allo Spencer e quindi proverà ad incoraggiarla a non perdere la speranza. Dunque, Wyatt sarà a un passo dal matrimonio con Sally, ma riceverà pressioni sia da Quinn che da Shauna e così inizierà a riflettere sulla sua vita sentimentale.

Il ragazzo inizierà a valutare l'ipotesi di confrontarsi con Flo.

Ridge confesserà a Brooke di aver baciato Shauna

Intanto Ridge confesserà a Brooke di aver baciato Shauna. Quest'ultima si alleerà con Quinn per far ritornare insieme Wyatt e Flo. Inoltre, Fuller incoraggerà la sua amica per lottare per la storia d'amore che sogna con il Forrester.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Poco dopo Brooke andrà da Eric e lo inviterà a mandare via Shauna. Logan inoltre sarà convinta che sia arrivato il momento di liberarsi di Quinn, in quanto entrambe le donne staranno mettendo a rischio il suo matrimonio.

Brooke schiaffeggerà Shauan

Intanto Katie vorrà ringraziare Flo per averla aiutata con le sue gravi condizioni di salute.

Infatti la donna terrà un discorso in presenza della sua famiglia per convincerli a dare una seconda possibilità alla Fulton. Bill, Will, Justin e Donna ascolteranno le parole di Katie decideranno di perdonare Flo.

Nel frattempo Quinn incontrerà Brooke e le due discuteranno in maniera molto animata a causa di Shauna che arriverà subito dopo e il diverbio si trasformerà in una rissa vera e propria. Logan schiaffeggerà Shauna, in quanto lei e Quinn continueranno a criticare la donna per la separazione con Forrester senior. Intanto Eric proverà a fare da piacere, in quanto non sarà contento di queste tensioni in famiglia, ma ormai la guerra tra le tre donne è ricominciata e sarà senza esclusione di colpi.