Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate americane che andranno in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende legate a Liam, il quale sarà protagonista di un terribile incidente stradale da lui causato, che avrà delle ripercussioni importanti. In auto con suo padre, il giovane si lascerà distrarre per pochi secondi e finirà per centrare un pedone. Trattasi di Vinny, amico di Thomas Forrester.

Anticipazioni americane Beautiful: Liam investe Vinny

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate americane di Beautiful rivelano che si consumerà un vero e proprio dramma che avrà come protagonista il malcapitato Vinny.

L'uomo, amico di Thomas, è un personaggio tanto affascinante quando ambiguo e riuscirà a procurarsi un lavoro presso il laboratorio dell'ospedale per portare avanti in maniera del tutto indisturbata, la sua storica attività: quella di spacciatore di sostanze stupefacenti.

Gli spoiler americani rivelano che Vinny morirà sul colpo in seguito a questo fatale incidente che non gli darà scampo. Subito partirà la caccia al pirata della strada anche se la polizia, in un primo momento, brancolerà nel buio totale. Tuttavia, i telespettatori conosceranno fin dal primo momento la verità, dato che al timone della vettura si trovava Liam.

Il piano diabolico di Vinny contro Liam

Ma cosa c'entra Vinny con Liam?

In realtà l'amico di Thomas riuscirà ad alterare i risultati del test del Dna che è stato fatto da Steffy per scoprire la verità identità del padre del figlio che porta in grembo, tra il fidanzato Finn e l'ex marito Liam.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Finny farà in modo che i risultati del test siano manipolati, così da fare in modo che i risultati del test rivelassero che Spencer sia il vero padre del bambino.

Solo in questo modo, il matrimonio tra Liam e Hope sarebbe giunto al capolinea e di conseguenza Thomas avrebbe avuto una seconda chance con la ragazza.

Vinny muore sul colpo: anticipazioni americane Beautiful

Il colpo di scena ci sarà quando una notte, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, Liam si metterà al volante della sua vettura, impedendo al padre Bill (che sarà al suo fianco) di guidare al posto suo.

Preso dai discorsi che gli verranno fatti dal padre, il giovane si distrarrà: l'automobile sarà soggetta ad uno sbandamento e Liam si renderà conto di aver colpito qualcuno in pieno.

Le trame di Beautiful rivelano che nel momento in cui scenderanno dalla vettura, scopriranno che quella persona è Vinny: per lui non c'è più niente da fare ed è morto sul colpo. In preda al panico, padre e figlio scapperanno via, lasciando il corpo di Vinny esanime sulla strada.