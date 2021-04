Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera di successo delle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda a fine aprile negli Usa raccontano che le nozze tra Quinn Fuller e Eric Forrester inizieranno a vacillare. Liam Spencer, invece, vorrà raccontare a Hope Logan (Annika Noelle) di aver investito Vinny con l'auto, se venisse fermato da Bill.

Beautiful, puntate americane: Eric non si fida di Quinn

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse dal 19 al 23 aprile sull'emittente Cbs svelano che Quinn continuerà con il suo piano affinché Carter perdoni Zoe.

La donna, infatti, implorerà il ragazzo di dare una seconda chance alla modella.

In seguito, la Fuller organizzerà una serata romantica per suo marito, in quanto spera di rinnovare la scintilla dopo i recenti problemi coniugali. Dall'altro canto, Eric dimostrerà di non riuscire a perdonare i continui tranelli della moglie, tanto da confidare a Ridge (Thorsten Kaye) di non avere più fiducia in lei.

Ed ecco, che il capo della Forrester Creations dirà a Quinn (Rena Sofer) di aver perdonato le sue intromissioni nelle nozze tra Ridge e Brooke, tanto da averle permesso di tornare a vivere da lui solo per questa ragione. Tuttavia, l'uomo dimostrerà di non riuscire ancora a fidarsi di lei, provando disagio in sua presenza.

Bill impedisce a Liam di raccontare a Hope tutta la verità su Vinny

Dagli spoiler dello sceneggiato che saranno trasmessi nel 2022 su Canale 5 si evince che Hope non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Liam, tanto da chiedergli una spiegazione. La donna, infatti, si domanderà per quale motivo lo Spencer si arrabbi quando viene pronunciato il nome di Vinny.

Il fratello di Wyatt, a questo punto, apparirà pronto a confessare di aver investito lo spacciatore, se Bill non irrompesse nella stanza per trascinarlo via. Alla fine, lo Spencer senior dirà al figlio che ormai è troppo tardi per tornare indietro.

Sanchez e Baker indagano sull'omicidio dello spacciatore

Thomas verrà a sapere da Hope che Liam ha assunto un comportamento alquanto strano dopo la morte di Vinny.

Alcuni portali americani segnalano che il padre di Douglas potrebbe capire che il rivale è immischiato in questa triste faccenda.

Infine, il detective Sanchez e il tenente Baker inizieranno a indagare su chi possa aver fatto del male allo spacciatore, tanto da iniziare a trarre delle conclusioni. I due uomini di legge riusciranno a venire a capo a questo caso di omicidio?

In attesa di conoscere ulteriori dettagli su questa story-line, si ricorda che Beautiful è in onda da lunedì al sabato dalle ore 13:45 su Canale 5.