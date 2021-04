Cosa succederà nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 19-25 aprile 2021? Le anticipazioni raccontano che Sally si farà coraggio e si sottoporrà ad altri esami medici, che purtroppo daranno un esito inatteso e drammatico. Katie la esorterà a non arrendersi e a combattere per la sua vita, anche se non avrà Wyatt al sui fianco. Sally la pregherà di non rivelare a nessuno il segreto sulla sua malattia.

Liam e Steffy si troveranno ancora vicini dopo il bacio che ha distrutto Hope e capiranno di essere comunque legati al di là del fatto che abbiano una bambina.

Thomas approfitterà della situazione per avvicinarsi alla giovane Logan, facendo preoccupare Brooke. Sally invece inizierà a manifestare altri sintomi e a stare sempre più male. Come farà a tenere nascosto quanto scoperto? Di seguito le trame dettagliate.

Sally è malata, anticipazioni Beautiful

La giovane Spectra è devastata dal fatto che Wyatt l'abbia lasciata per tornare con Flo. Dopo un incontro chiarificatore si è sentita poco bene, ma si è giustificata dicendo di aver saltato la colazione. Tuttavia, i malori e i tremori di Sally sin faranno sempre più frequenti, tanto che deciderà di rivolgersi al medico per un controllo più approfondito.

Nel frattempo, Thomas si avvicinerà ancora a Zoe facendo ingelosire Carter.

Il suo obiettivo è ovviamente Hope e sta usando la modella per farla ingelosire. Brooke e Liam lo terranno d'occhio, certi che stia manipolando a suo favore la situazione.

Katie accompagna Sally a un importante appuntamento medico

Bill e Katie avranno modo di parlare degli ultimi avvenimenti amorosi di Wyatt, tornato con Flo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Entrambi saranno dispiaciuti per Sally, sempre più debilitata. Preoccupata per il suo stato di salute, Katie la accompagnerà a un appuntamento medico che cambierà per sempre la vita della giovane Spectra.

I dissapori tra Quinn e Brooke non accenneranno a smettere e si minacceranno a vicenda. L'intervento di Eric non servirà a nulla se non a inasprire ulteriormente la loro rivalità.

Ridge proverà a cercare ancora la presenza di Brooke, ma il loro legame sembra ormai definitivamente compromesso.

Sally prega Katie di mantenere il suo segreto, puntate Beautiful 19-25 aprile

La diagnosi del medico è devastante, Sally ha una grave malattia e le rimane poco da vivere. Katie cercherà di darle tutto il supporto possibile, esortandola ad affrontare con coraggio la notizia e a combattere per la sua vita. In fondo anche lei era sul punto di morire, ma la speranza e l'amore per la sua famiglia l'hanno salvata. Sarà così anche per Sally?

Come raccontano le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 19 al 25 aprile, Sally si farà promettere da Katie di non rivelare a nessuno quanto scoperto sulla sua salute.

Poco dopo, verrà raggiunta da Wyatt per un confronto sulla loro relazione.