In Beautiful, nelle prossime puntate, i telespettatori vedranno come Thomas riuscirà a terrorizzare il piccolo Douglas, facendo in modo che il bambino arrivi a chiedere a Hope Logan di tornare insieme al padre e ricongiungere così la famiglia. Liam invece cercherà di far aprire gli occhi sia a Zoe che a Hope, ma le due donne non sembreranno essersi rese conto della mala fede del ragazzo. Di seguito, nel dettaglio le anticipazioni di ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 2 all'8 maggio.

Beautiful, spoiler 2-8 maggio: Douglas turbato dal bacio tra Thomas e Zoe

Nel corso dei prossimi appuntamenti di Beautiful, Thomas porterà avanti il suo piano atto a riconquistare Hope Logan. Il giovane lo farà sfruttando ancora una volta le paure del piccolo Douglas. Nel dettaglio, Thomas farà in modo che il bambino assista al bacio tra lui e Zoe, in occasione della festa di compleanno organizzata per la modella. Il piccolo in effetti, rimarrà turbato dalla scena e sarà Hope a lamentarsi del fatto proprio con Thomas, Intanto Liam, Brooke e Bill non crederanno affatto alle buone intenzioni di Thomas nei riguardi di Zoe.

Beautiful, Douglas terrorizzato all'idea di perdere mamma Hope

In Beautiful, Thomas continuerà a professare tutto il suo amore a Zoe, mentre Douglas sarà sempre più preoccupato e spaventato all'idea di perdere mamma Hope.

Sally invece, dopo aver scoperto che le rimane solo un mese di vita, sarà disperata e non vorrà lottare. Sarà Katie ad aiutarla e a spronarla a combattere. Wyatt nel frattempo, si confiderà con Flo, alla quale dirà di non voler lasciare sola Sally in questo frangente. Ridge e Brooke continueranno a litigare a causa di Thomas, mentre Liam andrà proprio da Forrester jr minacciandolo.

Liam inoltre, cercherà di mettere in guardia Hope, ma quest'ultima sembrerà non ascoltare i suoi avvertimenti.

Beautiful, anticipazioni: Douglas chiede a Hope di tornare con Thomas

Nel corso delle puntate di Beautiful in onda sino all'8 maggio, Flo acconsentirà che Wyatt stia accanto a Sally in quelle che crede essere le sue ultime settimane di vita.

Katie intanto, starà accanto alla giovane Spectra e cercherà di convincerla a proseguire le cure. Liam invece, dopo aver cercato di far aprire gli occhi a Hope su Thomas, farà lo stesso anche con Zoe, senza successo. Thomas continuerà con il suo piano, facendo credere a Douglas che Zoe potrebbe diventare la sua nuova mamma al posto di Hope. Questo porterà il bambino a chiedere a Hope di non lasciarlo e di tornare insieme a Thomas per formare tutti insieme una famiglia. Forrester jr organizzerà una cena di famiglia alla quale sarà invitata anche Zoe. Cosa avrà in mente il figlio di Ridge? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.