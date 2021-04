La fame gioca brutta scherzi e con il trascorrere dei giorni sale la tensioni tra i concorrenti de L'Isola dei Famosi. Nel corso della puntata del 26 aprile del Reality Show gli autori hanno messo in palio un succulento piatto di spaghetti all'amatriciana in occasione della prova ricompensa. Ilary Blasi ha spiegato che il premio sarebbe stato assegnato ai due naufraghi che avrebbero resistito più tempo nel gioco del bacio in apnea. Nella circostanza sono state formate tre coppie con Awed che ha gareggiato con Manuela Ferreira e Vera Gemma che ha preso parte alla sfida con Matteo Diamante.

Gilles Rocca ha invece rifiutato di affrontare la prova con Francesca Lodo in segno di rispetto per la fidanzata (Miriam Galanti).

"La cena a lume di candela la farò con l'amore della mia vita, per farmi perdonare da Francesca le darò anche la porzione del mio riso". La compagna di avventura non ha nascosto il proprio rammarico per la decisione dell'attore che è stato richiamato dalla conduttrice. "Non ti è mica stato chiesto di scalare una montagna, si tratta di un gioco. Miriam non è gelosa". Subito dopo anche Tommaso Zorzi ha manifestato il suo disappunto a voce bassa: "É insopportabile".

Gilles Rocca dice no alla prova ricompensa del bacio: 'Non sono nelle condizioni psichiche'

Gilles Rocca continua a far discutere a L'Isola dei Famosi.

Dopo gli infuocati scontri con Daniela Martani, Vera Gemma e Fariba, l'attore si è rifiutato di partecipare alla prova ricompensa nel corso della dodicesima puntata del reality show di Canale 5. Una decisione che ha spiazzata Francesca Lodo con la quale avrebbe dovuto affrontare il gioco del bacio in apnea. "Non sono capace a fare queste prove.

Se non ho un copione non sono un bravo attore. Al limite posso farla con Awed". Ilary Blasi ha provato a far capire che con la sua decisione avrebbe penalizzato la compagna di avventura.

"Stai facendo un dispetto anche a Francesca perché non le dai la possibilità di mangiare". Il vincitore di Ballando con le stelle è stato criticato anche da Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi con Gilles che ha ribattuto affermando di non sentirsi bene sotto l'aspetto mentale.

"Non sono nelle condizioni psichiche per affrontare questa prova".

Ilary Blasi e Tommaso Zorzi bacchettano l'attore

I tentativi di convincere Gilles Rocca a prendere parte alla gara del bacio in apnea sono risultati vani ed Ilary Blasi ha comunicato la squalifica dell'attore e di Francesca Lodo che, dopo aver visto gli avversari mangiare gli spaghetti all'amatriciana, non ha trattenuto le lacrime in palapa. "Non ce l'ho con Gilles, è un gioco ma fa rodere vedere quel piatto di pasta e non poterlo mangiare" - ha riferito l'ex letterina.

Dall'altra parte il vincitore di Ballando con le stelle ha provato a giustificarsi sottolineando che su L'Isola si viveva una condizione particolare. "Qui è tutto artefatto, i giorni ti sembrano strani.

Ho baciato tantissime donne per mestiere ma qui non c'è l'integrità mentale". Ilary Blasi ha ribattuto sottolineando che non aveva senso quello che diceva. Nella discussione si è inserito Tommaso Zorzi che ha spiegato che un piatto di pasta l'avrebbe di sicuro aiutato a stare meglio. Considerazione che Gilles Rocca ha rispedito al mittente con l'influencer che l'ha definito "insopportabile".