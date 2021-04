Grandi colpi di scena accadranno in Beautiful, tra le soap opera più seguite in Italia. Le trame in onda a fine aprile negli Usa raccontano che Hope Logan e Liam Spencer torneranno a vivere insieme. Eric Forrester, invece, dimostrerà di avere qualche problema con Quinn Fuller, che lo porterà ad avvicinarsi a Donna.

Beautiful, puntate americane: Baker vuole interrogare Liam

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse a fine aprile sull'emittente Cbs, raccontano che il vicecapo Baker interromperà un momento di passione tra Bill e Katie.

In questo frangente il magnate apparirà arrabbiato per l'intrusione dell'uomo, che ammetterà di essere lì in quanto vorrebbe interrogare suo figlio Liam. Per questo motivo Spencer apparirà disposto a tutto pur di ostacolare l'interrogatorio. Nel frattempo Wyatt chiederà al padre che fine ha fatto la sua auto sportiva. Il fidanzato di Flo (Katrina Bowden), infatti, non avrà idea che Bill ha deciso di far esplodere l'auto, che è stata la causa della morte di Vinny.

Zoe, invece, organizzerà un vero team pur di conquistare il cuore di Carter. Paris e Ridge (Thorsten Kaye) si recheranno dall'uomo per chiedergli di concedere una seconda chance alla modella. Anche Quinn l'aiuterà, per questo Zoe ricambierà il favore, aiutandola ad avvicinarsi a Eric.

Eric in crisi con Quinn confida i suoi patemi d'amore a Donna

Nel corso delle puntate americane dello sceneggiato, Zoe pregherà Eric di perdonare sua moglie e tornare a fidarsi di lei. Purtroppo l'uomo dimostrerà di essere sempre più in crisi con Quinn, tanto da chiedere consiglio alla sua ex moglie. Il capostipite della famiglia Forrester, infatti, confiderà i suoi patemi d'amore a Donna, che potrebbe approfittare di questa situazione per tornare nuovamente nelle sue grazie.

Il fratello di Wyatt torna a vivere insieme a Hope

Hope chiederà a Liam di tornare a vivere insieme a lei e alle loro figlie. La coppia trascorrerà una notte di passione, che farà tornare il sorriso sulla bocca di Spencer dopo alcune settimane terribili.

Thomas, invece, sarà sconvolto dopo aver visto un video tributo in onore di Vinny.

Il padre di Douglas, infatti, si ricorderà i bei momenti passati con il suo amico. Un momento triste, che si muterà in rabbia quando il ragazzo prometterà a se stesso di trovare il colpevole che ha ucciso il suo amico.

Anche Liam vedrà il tributo su Vinny. I portali americani annunciano che il fratello di Wyatt entrerà nuovamente in crisi, tanto che Hope potrebbe accorgersi del suo stato d'animo.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 ed e disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.