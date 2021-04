L'unico ostacolo che l'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta dovrà superare è quello del maneggio dove la coppia si reca di sovente per passare del tempo con Cassius, il cavallo che la giornalista di Dazn ha regalato alla star di DayDreamer - Le ali del sogno. Prosegue, infatti, senza alcun intoppo la romantica relazione tra i due belli dello showbiz: nonostante le malelingue, pare proprio che Can e Diletta siano più innamorati che mai. A zittire tutti i detrattori adesso è arrivato anche il bacio, immortalato dalla rivista Diva.

Can e Diletta, coppia al bacio

Dopo il viaggio a Catania, città natale della giornalista, Can e Diletta hanno ripreso le loro attività lavorative. Yaman è impegnato a Roma con la preparazione fisica a cui si sta sottoponendo per interpretare al meglio Sandokan, mentre la Leotta è in quel di Milano dove, tra dirette radiofoniche e partite di calcio che segue per DAZN, prosegue con la sua carriera. I due giovani, però, non perdono occasione per passare il loro tempo libero insieme.

Mentre pare che il matrimonio sia sempre più vicino, alcuni rumor infatti affermano che i due innamorati abbiano incontrato dei wedding planner, sulla rivista è comparsa la foto che mette a tacere tutti coloro i quali nell'ultimo periodo hanno creduto che la relazione altro non fosse che una trovata pubblicitaria.

Mentre si trovavano al maneggio dove si trova Cassius, Can e Diletta si sono lasciati andare alla passione, scambiandosi un bacio. La prova maestra che tra l'attore turco e la bionda giornalista c'è un sentimento vero è stata così servita a tutti gli scettici, almeno in apparenza.

Can sulla relazione con la Leotta: 'Amore leale'

D'altra parte, il bacio è stato solo l'ultimo dei segnali che Can stesse facendo sul serio con la bella Diletta. Recentemente, Yaman ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair, durante la quale ha riservato solo parole positive alla sua fidanzata. L'attore ha definito leale il suo amore con Leotta, ma poi quando è stato incalzato dal giornalista circa le possibili nozze, Can ha preferito mantenere la sua privacy.

Visto l'interesse intorno alla coppia, però, non è da escludere che se il matrimonio dovesse essere davvero celebrato d'estate, come si vociferava, non mancheranno i particolari.

Adesso, i fan della coppia non aspettano altri che vedere la prossima mossa di Can e Diletta: i due, seguitissimi sui social, hanno catalizzato l'attenzione e non lasceranno i sostenitori insoddisfatti. Frattanto, ai più romantici non resta che consolarsi con le ultime puntate di DayDreamer. La storia d'amore tra Can e Sanem sta facendo sognare proprio (o quasi) come quella vissuta nella realtà tra attore e giornalista.