Nelle prossime puntate di DayDreamer la Fikri Harika riuscirà a conquistare la campagna pubblicitaria della Woman Art Cosmetics e ciò comporterà la partecipazione a una festa organizzata da Ayca in loro onore, in cui verrà invitata anche Sanem. La ragazza, però, sarà un po' restia al parteciparvi, per questo CeyCey metterà in atto un "diabolico" piano.

La Fikri Harika conquista la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem

La Fikri Harika ce l'ha fatta, la campagna pubblicitaria per le creme di Sanem verrà assegnata all'agenzia dei Divit. Sarà la stessa Ayca a portargli la lieta notizia e la Woman Art Cosmetics, per l'occasione, organizzerà una festa nella loro villa.

Ovviamente anche Sanem sarà la benvenuta, per questo motivo Emre dirà a Can che deve essere lui a invitarla personalmente, ma non telefonandole: deve proprio recarsi da lei. In fondo se hanno riavuto l'agenzia e la campagna pubblicitaria è solo grazie a lei, così Can si farà forza e andrà a trovarla nel minimarket.

Arriverà nel negozio degli Aydin e la inviterà alla festa, visto che la vogliono come ospite d'onore, ma lei non vorrà andarci. Per lei non ci sarà bisogno della sua presenza, ci penserà Leyla a fare le sue veci. Can non insisterà più di tanto e se ne andrà via "senza combattere".

Can arrabiato con Sanem per la sua mancata partecipazione alla festa

In realtà Can sarà arrabbiatissimo con Sanem e non riuscirà a comprendere il suo atteggiamento: crea una crema, supera mille difficoltà per portarla sul mercato e alla fine non gliene frega niente del successo che sta ottenendo.

Il fotografo sarà molto contrariato per tutto ciò, ammettendo a Emre che se non avesse promesso al padre di portare avanti il lavoro dell'agenzia, probabilmente sarebbe già andato via.

Intanto in agenzia verranno a sapere che Sanem non parteciperà alla festa, così CeyCey si prodigherà a convincerla ad andare con un metodo "tutto suo".

CeyCey e la trappola per Sanem

CeyCey metterà in atto il suo piano insieme a Muzaffer. Sanem non vuole andare alla festa di sua spontanea volontà? Allora non resta che condurla alla villa "con l'inganno". Senza farsi riconoscere chiameranno il minimarket degli Aydin e ordineranno una cospicua spesa da far consegnare in una villa di Beykoz (quartiere di Istanbul, ndr), che in realtà non è che il luogo in cui si trova la casa di Ayca.

Inconsapevole di ciò a cui sta andando incontro, Sanem farà il suo ingresso nella villa con casco in testa e spesa in mano e lì troverà tutti i suoi colleghi. Non sarà per niente contenta di essere stata tratta in inganno, ma ci sarà anche un'altra persona non molto felice di quanto accaduto. Ovviamente si parla di Ayca, che vorrà avere Can tutto per sé, ma purtroppo non ci riuscirà.