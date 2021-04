Le nuove anticipazioni della soap opera DayDreamer riservano diverse novità per i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 aprile, Emre e Leyla saranno impegnati con il nuovo lavoro, mentre Can e Sanem troveranno il magazzino dove sono state messe le creme "false" e cercheranno di portare via delle prove utili.

Successivamente Sanem incontrerà Yigit in compagnia di Cemal: la donna sarà assai delusa dall'editore e comincerà a pensare che anche lui sia complice del sabotaggio alla sua azienda. Yigit cercherà di giustificarsi, dicendo a Sanem di volerla proteggere, ma lei non saprà più se fidarsi di lui.

DayDreamer: Emre e Leyla impegnati con la nuova attività

Nelle prossime puntate di Daydreamer, Emre e Leyla saranno impegnati con la loro nuova attività, ma i due dovranno tenere a bada anche Nihat, per il quale saranno molto preoccupati.

L’uomo non riuscirà a seguire al meglio la sua dieta, nonostante i problemi avuti con il diabete, tanto che riuscirà a sfuggire al controllo della figlia e si recherà a casa di Aziz e Mihiriban. Nihat sarà desideroso di assaggiare la buona cucina di Mihiriban e sarà pronto ad abbuffarsi, ma i due faranno di tutto per impedirglielo e cercheranno di convincerlo a fare un po’ di sport all’aria aperta.

Sanem e Can trovano il magazzino delle creme 'false'

Nihat scoprirà che sua figlia è andata al locale con Can per un incontro di lavoro, ma non sarà per niente felice.

Leyla, invece, incontrerà Ferit, il suo primo insegnante di canto, ma in quel momento Emre si renderà conto che la moglie nutre un certo interesse per l’uomo.

Sanem e Can si presenteranno davanti al negozio di Cemal, poco dopo Aydin ascolterà di nascosto una telefonata dell’uomo nella quale vedrà verrà menzionato un magazzino, dove sono nascoste le creme “false”.

Subito dopo Sanem e Can si recheranno nel deposito e cercheranno di portare via due barattoli di creme come prova.

Sanem delusa da Yigit

Can riceverà un avvertimento da Volkan, così andrà in un bar insieme a Sanem, dove ci saranno Cemal e Yigit. Dopo aver visto l’editore insieme a Cemal, Sanem sarà assai turbata e alquanto delusa, così inizierà a pensare che anche Yigit sia coinvolto nel sabotaggio alla sua azienda di creme.

Infine, Yigit tenterà in tutti i modi di giustificarsi con Sanem, ma la donna non saprà se fidarsi di lui, mentre Can non gli crederà sin da subito.

