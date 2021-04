Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che prossimamente arriveranno in Italia su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Steffy e Finn saranno pronti a convolare a nozze, ma diversi avvenimenti sconvolgeranno le loro vite. In un primo momento, la stilista avrà il dubbio su chi sia il padre del bambino che aspetta, tra il futuro marito e Liam. Proprio per questo motivo, la donna farà il test di paternità, ma Vinny lo manometterà per far uscire il nome di Liam.

Successivamente, Thomas scoprirà la verità e deciderà di raccontare il tutto alle persone a lui più care, cioè sua sorella e Hope.

Intanto, un altro colpo di scena sconvolgerà le vite dei protagonisti della soap opera. Entrando nello specifico della vicenda, Finn potrebbe aver ritrovato la sua madre biologica. Tutti gli indizi porteranno a un nome molto noto all'interno della soap: Quinn.

Vinny manometterà il test di paternità eseguito da Steffy

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Steffy riceverà la proposta di matrimonio da John Finnegan, e sarà più decisa che mai ad accettarla. La donna però avrà dei dubbi sulla paternità del bambino che porta in grembo. Infatti, non sarà sicura su chi sia il padre del figlio che aspetta, tra Finn e Liam.

Proprio per questo motivo, la giovane stilista farà un test di paternità. Intanto, questo dubbio separerà nuovamente Hope da Spencer.

Nel frattempo, Vinny pensando di fare una cosa buona, cambierà il test di paternità per far uscire il nome di Liam. Quindi, Steffy sarà certa che il figlio che porta in grembo è di Spencer. Poco dopo però Thomas scoprirà tutta la verità.

Questa volta lo stilista deciderà di non tramare alle spalle delle persone che ama, e di raccontare tutto a Hope e a sua sorella.

Finn scoprirà l'identità della sua madre biologica

Successivamente Steffy e Finn decideranno di progettare nuovamente il loro futuro insieme. Nel mentre Liam proverà a riconquistare la fiducia di Hope.

Poco dopo ci sarà un evento drammatico che sconvolgerà tutti i protagonisti di Beautiful. In particolare, Vinny perderà la vita e il tenente Baker inizierà le indagini per scoprire il colpevole.

Nel frattempo, però, un altro mistero verrà a galla e riguarderà Finn. In particolare, quest'ultimo ben presto scoprirà l'identità della sua madre biologica. Quest'ultima sarà un personaggio molto noto della soap opera: tutti gli indizi porteranno al nome di Quinn.

Steffy, quando scoprirà la verità, lotterà con la madre di Finn e non sarà più sicura di voler sposare il bel dottore. Dunque, la madre biologica di John Finnegan potrebbe sconvolgere nuovamente la vita della figlia di Ridge. Quest'ultima potrebbe nuovamente finire tra le braccia di Liam.