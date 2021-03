Gli spoiler della famosa soap opera DayDreamer riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 aprile, Sanem comincerà a sentire una strana voce nella testa e confesserà immediatamente la vicenda al suo amato Can. Frattanto Emre non vorrà più lavorare presso l'autosalone e all’improvviso si licenzierà. L’uomo comincerà a fare subito dei nuovi progetti, nei quali includerà anche Leyla, tanto da convincere anche lei a lasciare il suo lavoro. Successivamente Yigit progetterà un diabolico piano nei confronti di Sanem.

DayDreamer: Emre e Leyla ai ferri corti

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Emre e Leyla saranno ai ferri corti e discuteranno per diversi problemi, inoltre l’uomo comincerà ad avere dei ripensamenti riguardo il suo nuovo lavoro e penserà di dover prendere una decisione il prima possibile. Nel frattempo Deren sarà impegnata con lo spot delle creme di Sanem in qualità di responsabile delle riprese e consiglierà alla donna di andare in città insieme a Can, per scegliere i costumi di scena. Poco dopo i due si metteranno in viaggio, ma accadrà qualcosa di inaspettato e Sanem avrà uno strano comportamento.

Sanem inizia a parlare da sola

Durante il viaggio in auto, Sanem sentirà una strana voce nella testa e ad un certo punto parlerà da sola. Sarà così che la scrittrice confesserà per la prima volta al suo amato di sentire alcune strane voci nella testa e non riuscirà a capire da dove provengano.

In seguito Can dovrà scegliere qualcuno che possa interpretare il ruolo di Cleopatra per lo spot pubblicitario, ma avrà a disposizione un budget alquanto basso, così chiederà a Deren di prendere parte al progetto. Frattanto Emre dovrà fare i conti con le sue insoddisfazioni sul lavoro e prenderà una drastica decisione.

Emre si licenzia

Emre non sarà per niente soddisfatto del suo nuovo lavoro presso l’autosalone di automobili, così deciderà di licenziarsi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Subito dopo il minore dei Divit penserà al futuro della sua amata Leyla e si renderà conto che anche la donna meriterebbe di più sul lato professionale, date le sue grandi doti imprenditoriali e le attitudini al canto. Sarà così che Emre convincerà la donna a licenziarsi e gli proporrà di aprire insieme a lui un’attività in ambito musicale. Nel frattempo il padre di Mevkibe si romperà una gamba, così la donna deciderà di recarsi immediatamente a Mugla, per assisterlo al meglio.

Nihat, invece, rimarrà a casa da solo: l’uomo sarà talmente depresso da confortarsi in modo eccessivo con il cibo, ma tali eccessi non gli faranno bene. Inoltre verrà spiazzato dalla notizia del licenziamento di Leyla ed Emre, tanto da avere un malore.

Yigit contro Sanem

Yigit metterà in atto un piano diabolico nei confronti di Sanem e con la complicità di Cemal pagherà un tale di nome Adra, con lo scopo di fargli denunciare Aydin sostenendo che una delle sue creme gli abbia causato una brutta reazione allergica. In seguito la Fikri Harika otterrà un incarico dal “Club della Vela”, ma prima di eseguire il lavoro Can e Sanem dovranno rispondere ad un particolare sondaggio nel quale dovranno scrivere tutte le caratteristiche del proprio partner ideale.

Una volta completati i sondaggi, CeyCey stamperà le risposte e in un momento di distrazione Can ruberà il foglio con su scritte le risposte della sua amata Sanem. Anche Aydin sarà molto curiosa di leggere le preferenze dell’uomo, ma con suo grande stupore noterà di non avere per niente gli stessi suoi gusti.