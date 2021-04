Le anticipazioni della soap opera turca DayDreamer riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 aprile su Canale 5, Can e Sanem saranno molto innamorati e desiderosi di formare una famiglia con tanto di bambini. Can chiederà alla sua amata di cambiare vita all’improvviso e di andare via da Istanbul per due anni. La scrittrice sarà entusiasta per l’offerta del suo fidanzato e accetterà con gioia.

Ben presto, però, Sanem e Can dovranno fare i conti con i dubbi di Nihat e Mevkibe.

I due non saranno tanto d’accordo con la scelta della loro figlia e saranno molto preoccupati per lei e per il suo futuro. Nonostante le incertezze dei suoi genitori, Sanem sarà determinata a vivere la propria favola d’amore.

Anticipazioni DayDreamer: Can vuole dei figli da Sanem

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem e Can si rilasseranno sulla barca, dopo una stancante giornata lavorativa. A un certo punto Divit farà una bella sorpresa alla sua amata Sanem e le proporrà di solcare i mari fino alle isole Galapagos e di ritornare soltanto dopo aver fatto tre figli. Sanem sarà notevolmente felice per la proposta di Can, così accetterà subito di partire e di formare una famiglia insieme a lui.

I due si riconcilieranno e decideranno di partire per due anni in barca vela, per fare il giro del mondo e arrivare fino alle isole Galapagos.

Sanem vuole prendere lezioni di nautica

Can e Sanem saranno ormai sicuri della loro decisione di partire per due anni in barca vela, così annunceranno la novità ai genitori di Sanem. Nihat e Mevkibe non prenderanno molto bene la decisione dei due, poiché avranno paura che la loro figlia possa soffrire di nuovo.

Sanem non darà molto peso alla reazione dei suoi genitori e non penserà minimamente di cambiare idea riguardo il viaggio con il suo amato. Successivamente Sanem chiederà a Divit di darle lezioni di nautica.

Can e Sanem hanno un incidente

Sanem e Can si riuniranno insieme ai loro cari e agli amici per festeggiare la partenza ormai imminente, ma Nihat e Mevkibe non saranno presenti all’evento.

Sanem sarà assai dispiaciuta per l’assenza dei suoi genitori, tanto che non riuscirà a non pensarci. Sarà così che Can pur di vedere felice la sua amata la porterà da Nihat e Mevkibe, per tentare una riconciliazione, ma le cose non andranno come sperato dall’uomo.

Infine, accadrà qualcosa di davvero inaspettato: durante il viaggio di ritorno Can e Sanem avranno un brutto incidente e il fotografo avrà la peggio. Can andrà in coma e perderà una buona parte della sua memoria, al suo risveglio l’uomo non si ricorderà nemmeno della sua amata Sanem.