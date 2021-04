Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem sarà decisa a dare l'ennesima svolta alla sua vita. Dopo aver lasciato la tenuta e il lavoro in agenzia, per stare il più possibile lontano da Can, la ragazza capirà che ciò non basta, così deciderà di prendersi una vacanza e andare via da Istanbul.

Sanem condotta con l'inganno alla festa di Ayca

Sanem verrà condotta con l'inganno alla festa nella villa di Ayca, organizzata per la nascita della nuova collaborazione tra la Fikri Harika e la Woman Art Cosmetics. Saranno CeyCey e Muzaffer a farla giungere nel luogo della festa, facendo un grosso ordine, da consegnare a domicilio, presso il negozio degli Aydin.

Infatti Sanem lavora con il padre ed è tornata a vivere con i genitori, che proprio nella stessa serata l'attenderanno con ansia per cenare di nuovo tutt'e tre insieme.

Non vedendola arrivare s'insospettiranno: Sanem si è recata per un ordine nel quartiere di Beykoz, lo stesso in cui si sta volgendo la festa. Così, dopo una videochiamata, capiranno che anche la figlia si trova lì e le "ordineranno" di rientrare a casa per cena.

Can raggiunge Sanem e le chiede di non andare via

Per la gioia di Ayca, Sanem deciderà di andarsene e la padrona di casa non tarderà a farsi avanti con Can, proponendogli di lasciare la festa per rimanere un po' da soli, ma lui rifiuterà dicendole che "non è dell'umore adatto".

In realtà Can avrà delle intenzioni differenti.

Raggiungerà Sanem nel cortile della villa, la guarderà negli occhi e le chiederà di non andare via, ma la ragazza sarà molto chiara. Lui al momento ha solo dei vaghi ricordi di ciò che sono stati e se anche questi un giorno dovessero sparire, tra loro cosa succederà? Forse è meglio che seguano le loro strade separati.

Can si ritroverà nuovamente da solo sul lungomare, a guardare le foto di Sanem e a pensare alle parole della ragazza, ma non potrà immaginare che lei starà per prendere una decisione drastica.

Sanem comunica a Nihat e Mevkibe la sua volontà di lasciare Istanbul

Sanem, infatti, è tornata da suoi genitori per dimenticare Can e il suo lavoro in agenzia, ma è evidente che ciò non basti, così comunicherà a Nihat e Mevkibe di volersi prendere una vacanza per andare a Eskişehir, infatti ha già comprato il biglietto del treno.

Sanem penserà di partire all'insaputa di Can e la mattina successiva saluterà tutta la sua famiglia per mettersi in viaggio, ma proprio nel momento in cui starà lasciando la sua casa con il taxi sopraggiungerà il fotografo, che da lontano la vedrà partire. Cosa farà il fotografo? Ovviamente seguirà il taxi e giungerà anche lui alla stazione dei treni, ma riuscirà a raggiungerla e a parlarle?