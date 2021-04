Non smette di appassionare i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset lo sceneggiato di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno, con tanti colpi di scena e momenti di tensione. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo l'8 aprile 2021 sempre dalle ore 16:45 circa, il perfido Yigit (Utku Ateş) non mollerà la presa attuando l’ennesima mossa strategica. L’editore si servirà nuovamente della complicità di Cemal: il fratello di Polen sarà intenzionato più che mai a non far decollare la società delle creme di Sanem Aydin (Demet Özdemir) e desideroso di vedere la giovane allontanarsi da Can Divit (Can Yaman) per dedicarsi ai suoi libri.

Per riuscire nel suo intento, Yigit pagherà un uomo per fargli sporgere una pesante denuncia contro la scrittrice: un certo Adra dovrà far credere alle autorità che una crema di Sanem abbia messo a rischio la sua salute causandogli una forte reazione allergica.

Nel contempo l’agenzia Fikri Harika riceverà un incarico importante: dovrà occuparsi di pubblicizzare una compagnia di vela.

DayDreamer, anticipazioni episodio dell’8 aprile: Yigit paga Adra

Nel corso della prima parte puntata in programma su Canale 5 giovedì 8 aprile 2021, Yigit continuerà a tessere la sua tela. L’editore tramerà ancora alle spalle di Sanem e Can pagando un uomo chiamato Adra affetto da un’allergia, affinché denunci la scrittrice con l’accusa di aver avuto un’irritazione sulla pelle dopo aver utilizzato una delle sue creme in vendita alla Fikri Harika.

Intanto Yigit troverà in Cemal un valido alleato: quest’ultimo infatti coglierà l’occasione al volo per mettere in commercio i prodotti di Sanem spacciandoli per proprio.

La Fikri Harika riceve un incarico da una compagnia di vela, i collaboratori devono rispondere a un sondaggio

Nel contempo tutti i collaboratori della nota agenzia pubblicitaria Fikri Harika, cioè Can, Sanem, Muzzaffer (Cihan Ercan), Deren (Tuğçe Kumral) e CeyCey (Anil Celik) accoglieranno un nuovo cliente: si tratterà di una compagnia, precisamente del club della vela, e per venire incontro alle esigenze della stessa il fotografo, la scrittrice e tutti gli altri dovranno creare una campagna in grado di soddisfarli.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Gli spoiler dalla Turchia rivelano che Can, Sanem insieme ai loro collaboratori però prima di procedere con il nuovo lavoro dovranno rispondere a un sondaggio compilando un questionario. Scendendo nel dettaglio, gli uomini avranno il compito di scrivere quali caratteristiche debba avere la partner ideale, invece le donne dovranno confessare cosa cercano nella persona che vorrebbero avere al proprio fianco.