Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 19 a venerdì 23 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero interessanti. In particolare, Can proporrà a Sanem di partire per un lungo viaggio per il mondo fino a raggiungere le isole Galapagos. La donna accetterà con piacere, ma i suoi genitori non saranno per niente d'accordo.

Poco dopo ci sarà la festa d'addio e all'appello mancheranno proprio il padre e la madre di Sanem.

Per questo motivo il fotografo il giorno della partenza deciderà di portare la sua amata da Mevkibe e Nihat, ma durante il tragitto i due avranno un brutto incidente. Ad avere la peggio sarà Can che perderà la memoria e non si ricorderà più della sua amata e della loro storia d'amore.

Can proporrà a Sanem di arrivare nelle isole Galapagos in barca a vela

Nelle puntate in onda settimana prossima sul canale Mediaset, Can proporrà alla sua amata Sanem di rilassarsi sulla barca.Mentre i due si staranno godendo il meritato riposo, il fotografo dirà alla giovane protagonista di salpare insieme per un lungo viaggio, alla volta delle Isole Galapagos.

Sanem accetterà la proposta del suo uomo con grande entusiasmo e così i due annunceranno la decisione ai loro rispettivi familiari.

I genitori di Sanem però reagiranno molto male e non saranno per niente contenti. Infatti i due temeranno che la loro figlia possa nuovamente soffrire a causa di Can.

I genitori di Sanem non approveranno la scelta della ragazza di partire con Can

Nonostante il parere contrario dei genitori, Sanem deciderà di seguire il suo cuore e vorrà partire insieme alla persona amata.

La ragazza però prima della partenza chiederà a Divit di voler imparare tutte le basi della navigazione. Il fotografo in un primo momento sarà molto titubante però poi acconsentirà alle richieste della ragazza.

Nel frattempo il gruppo di amici si stringerà intorno alla coppia e decideranno di organizzare una festa d'addio a Can e Sanem per augurargli un buon viaggio.

Purtroppo però mancheranno proprio Mevkibe e Nihat e tutto ciò creerà un forte dispiacere soprattutto per la scrittrice.

Infatti la mattina seguente, giorno della partenza di Can e Sanem, quest'ultima non riuscirà ad essere felice. In particolare la ragazza invece di svegliarsi euforica per l'avventura che l'aspetta, sarà molto pensierosa e anche malinconica per non aver salutato i suoi genitori.

Can Divit e Sanem Aydin avranno un brutto incidente

Poco dopo Can si accorgerà che la sua amata starà molto male e così deciderà di portarla dai suoi genitori nella speranza che i due possano riconciliarsi con la propria figlia.

Purtroppo però le cose non andranno per niente bene, in quanto Can e Sanem avranno un bruttissimo incidente, in cui il fotografo avrà la peggio, riporterà delle ferite molto gravi e finirà in coma.

Successivamente Divit si risveglierà, ma si scoprirà che avrà perso parte della memoria. In particolare quest'ultima sarà rimasta a due anni prima, quindi l'uomo ricorderà tutto tranne che del primo incontro con Sanem e della loro storia d'amore. In pratica la scrittrice diventerà una perfetta sconosciuta per Can.