Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 19 a sabato 24 aprile ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Sally Spectra andrà in ospedale per effettuare alcuni controlli e verrà a conoscenza che le sue condizioni di salute saranno peggiorate. Nel frattempo, Eric tenterà in tutti i modi di riportare la pace tra Quinn e Brooke. Invece Wyatt dirà a suo fratello di essere innamorato di Flo Fulton.

Le condizioni di salute di Sally peggioreranno sempre di più

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Sally noterà che le sue condizioni di salute peggioreranno sempre di più, in quanto lo stress starà avendo la meglio su tutto il suo corpo. Infatti la donna starà molto male a causa di Wyatt che l'ha lasciata, ma nonostante i tremori alle mani, Spectra non vorrà assolutamente rinunciare a Spencer e lotterà fino alla fine per ritornare insieme a lui. Intanto, Wyatt cercherà conforto in Katie, alla quale spiegherà che ha preso la decisione definitiva di recuperare il rapporto con Flo. Allo stesso tempo però, Spencer sarà a conoscenza di tutte le sofferenze di Sally e del suo stato di salute precario.

Wyatt dirà a suo fratello di amare Flo

Poco dopo, Eric sarà stufo dei continui litigi tra Brooke e Quinn e chiederà quindi alle due di riconciliarsi. Nel mentre, Ridge raggiungerà Logan e le spiegherà che l'unica persona con cui dovrebbe prendersela è lui e non sfogare le sue frustrazioni contro Quinn. Intanto, Wyatt avrà un altro confronto con Sally.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In questa circostanza l'uomo dirà alla donna di ammettere di essere interessata a suo fratello Liam. Poi Spencer si dirà dispiaciuto per le condizioni di salute di Spectra, ma allo stesso tempo non potrà nascondere i suoi sentimenti. Nel frattempo Quinn dirà ancora una volta a Wyatt di tagliare tutti i ponti con Sally: l'uomo lo farà e confesserà anche a suo fratello di amare Flo.

Eric cercherà di mettere pace tra Quinn e Brooke

Sally sarà ormai disperata per il modo in cui è finita la sua relazione con Wyatt. Infatti la donna non riuscirà più a proporre idee valide nemmeno in ambito lavorativo. Allo stesso tempo le condizioni di salute di Spectra peggioreranno sempre di più e così deciderà di recarsi in ospedale per una visita.

Successivamente, Katie incontrerà Sally e mostrerà compassione per la donna e si offrirà anche di starle vicino. Invece Eric vorrà riportare la pace in famiglia a tutti i costi perché sarà stufo dei continui litigi. Per questo motivo Forrester proverà a convincere Quinn a fare la pace con Brooke. Intanto, Wyatt non riuscirà proprio a capire il motivo per cui suo fratello ha baciato la sua ex Steffy.

Infatti, a causa di quel bacio, Liam ha concluso la sua relazione con Hope e per questo il fratello vorrà delle spiegazioni.