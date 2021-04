Dopo la perdita di memoria avvenuta a causa di un tragico incidente automobilistico, Can non saprà più chi è Sanem: questo è il punto da cui prendono il via le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le puntate che andranno in onda dal 26 al 30 aprile su Canale 5. La minore delle sorelle Aydin farà di tutto per far recuperare i ricordi all'uomo che ama ma nulla sembrerà funzionare e i due giovani sembreranno sempre più distanti.

Mevkibe e Melahat creano un infuso per Divit

Le puntate di DayDreamer che verranno trasmesse dal 26 al 30 aprile saranno dense di colpi di scena.

Mentre Can tenterà invano di prendere di nuovo possesso dei ricordi dei suoi ultimi due anni, persi dopo l'incidente, Sanem non si darà per vinta e ricomincerà a vestirsi come faceva all'inizio della relazione con il fotografo costringendo perfino Deren a chiamarla "l'altra" , così come la direttrice creativa faceva durante i primi giorni di lavoro della ragazza alla Fikri Harika. Nonostante tutto, Can non riuscirà a ricordare nulla, così interverranno Melahat e Mevkibe.

La parrucchiera del quartiere degli Aydin e la madre di Sanem prepareranno uno speciale infuso credendo che abbia la capacità di far riemergere i ricordi di Can. La bevanda però risulterà disgustosa e né la scrittrice né i bizzarri Muzaffe e CeyCey riusciranno a farla bere al fotografo.

A questo punto, Mevkibe, certa che riuscirà nell'intento di far bere l'infuso a Can lo inviterà a cena. Anche se impegnato con una campagna dell'agenzia, il fotografo deciderà di accettare l'invito. A questo punto, Sanem deciderà con una scusa di portare Can presso gli scogli dove i due innamorati andavano spesso. Qui, la ragazza farà il modo di discutere con Divit per fargli riaffiorare dei ricordi ma Can avrà solo un flashback di una vecchia lite con Sanem ma null'altro.

Can non sente il profumo di Sanem

Huma deciderà di andare a pranzo con Selim, vecchio amico della donna e di Aziz. La madre dei Divit posterà sui social uno scatto che la ritrae con l'uomo e ciò farà infuriare Mihiriban che deciderà di andare alla ricerca di Huma per mettere in guardia Selim. Mihiriban dirà all'amico di Aziz che Huma vuole solo prenderlo in giro ma durante la discussione si altererà al punto tale da aggredire l'ex moglie del suo compagno.

CeyCey suggerirà a Sanem di usare il suo profumo, tanto importante per la nascita della storia d'amore con Can, per provocare il recupero della memoria nel fotografo. Dopo essersi cosparsa della fragranza in questione, Sanem andrà da Can nel suo rifugio ma le cose non andranno come previsto perché Divit sarà raffreddato e non riuscirà a sentire il suo profumo.