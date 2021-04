Bella novità in arrivo per i numerosi telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno: è previsto un nuovo appuntamento in prime time con la serie che vede protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. In particolare, mercoledì 14 aprile, subito dopo il Tg satirico Striscia la Notizia, verrà trasmessa su Canale 5 una nuova lunga puntata della soap turca. Le avventure di Can e Sanem stanno per volgere al termine, ma quel che è certo è che i colpi di scena a cui il pubblico dovrà ancora assistere saranno numerosi.

Can e Sanem ancora in prima serata

Le sostenitrici di Can Yaman hanno di che gioire: dopo la bella notizia secondo cui Mediaset avrebbe acquistato la soap romantica L'Amore Ostinato , giunge la novità secondo cui DayDreamer non solo manterrà il suo appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì, ma verrà mandata in onda anche in prima serata.

Il 14 aprile, infatti, alle 21:40 circa, Can, Sanem e tutti gli amati personaggi che animano la serie ambientata a Istanbul terranno compagnia anche di sera al pubblico di Canale 5.

In quella data avrebbe dovuto prendere il via un'attesa serie che vede protagonista Raoul Bova, ossia Buongiorno Mamma, ma probabilmente un cambio di programmazione da parte della Rai potrebbe aver spinto Mediaset a far slittare la messa in onda della nuova fiction made in Italy. Dal 14 aprile, su Rai 1, infatti, verranno mandate in onda le repliche de Il Commissario Montalbano che da sempre può contare su un ampio bacino di pubblico. Sarà per tale ragione che Canale 5 avrà deciso di puntare sulla soap turca che ha ottenuto un grande successo in fatto di ascolti, senza rischiare così di non dare la giusta attenzione alla partenza di una nuova serie.

Mediaset punta sulle soap turche

Manca dunque sempre meno per assistere al lieto fine tra l'affascinante Can Divit e la dolce Sanem Aydin, ma di certo le telespettatrici non resteranno "orfane" di serie in cui i sentimenti sono protagonisti. Infatti, è ormai cosa certa che da metà maggio in poi, quando è prevista la fine di DayDreamer, sulla rete ammiraglia Mediaset, verranno mandate in onda altre due serie, anche se non è ancora ben chiaro in quale ordine, che avranno come comune denominatore la presenza di Yaman, ossia Mr Strong (Bay Yanlis) e L'Amore Ostinato (Inidina Ask).

Insomma, si prospetta un'estate 2021 tutta incentrata sui sentimenti: i nuovi personaggi saranno in grado di conquistare il pubblico italiano? Per saperlo non resta che attendere ma per il momento ciò che si fa sempre più chiaro è che Canale 5 ha deciso di puntare tutto sull'attore turco che ha una carriera in ascesa nel nostro paese ma anche una vita sentimentale molto seguita dal gossip.

Il nuovo appuntamento serale con DayDreamer conferma che la soap gode ormai di un posto speciale nel cuore del pubblico italiano.