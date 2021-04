L'Amore Ostinato verrà trasmesso presto in Italia: a rivelare la notizia è stato il settimanale Chi, che di fatto smentisce in tal modo le voci secondo le quali la soap turca non sarebbe stata acquistata da Mediaset. Le fan di Can Yaman possono rallegrarsi: anche se DayDreamer - Le ali del sogno sta per volgere al termine, ben presto l'attore turco mostrerà un altro aspetto delle sue qualità recitative con Inidina Ask, titolo originale della serie.

Can Yaman protagonista della soap di Canale 5

Non solo Mr Strong, ma anche L'Amore Ostinato sbarcherà sulla rete ammiraglia Mediaset: secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Canale 5 avrebbe deciso di puntare ancora una volta su Can Yaman, che in Italia sta riscuotendo sempre più successo.

Così, dopo Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore, dove l'attore interpreta un uomo in affari che perde la testa per la sua cuoca, e DayDreamer, dove le doti seduttive dell'affascinante fotografo Can Divit hanno conquistato definitivamente le ammiratrici italiane, adesso il pubblico avrà modo di conoscere Ozgur Atasoy, protagonista di Mr Wrong, sciupafemmine ristoratore che si innamora della sua vicina di casa e infine anche Yalin Aras, che in Amore Testardo è a capo di un'importante azienda informatica.

Denominatore comune di tutte le soap in cui Can Yaman è protagonista è il romanticismo. I telespettatori potranno passare i loro pomeriggi all'insegna dei sentimenti: pare infatti che Inidina Ask potrebbe andare in onda già dal mese di maggio, anche sa la data precisa non è stata ancora resa nota.

Il periodo d'oro per Yaman pare proseguire senza intoppi: la notizia che nuove soap con l'attore protagonista sarebbero state già acquistate dall'emittente milanese è stata accolta con molto felicità.

Trame di Inidina Ask - L'Amore Ostinato

L'Amore Ostinato, che conta 96 episodi da 40 minuti ciascuno, narra la storia di Yalin Aras, appunto Can Yaman, che è a capo di una importante azienda informatica.

Come accaduto già in Bitter Sweet, il protagonista è un giovane uomo che conduce brillantemente i suoi affari. In azienda viene assunta Dafne, una bella e giovane donna appena laureata che ha intenzione di portare avanti la sua carriera.

L'incontro di Dafne con il suo capo però avverrà in maniera a dir poco rocambolesca. La neo-assunta scambierà Yanlis per un dipendente della sorveglianza.

Da questo primo incontro in poi, tra i due giovani scatterà attrazione e anche amore. La coppia dovrà affrontare diverse battaglie prima di poter far trionfare la loro relazione. Pare evidente che colpi di scena e sentimenti saranno alla base della storia ambientata in Turchia: Yalin e Dafne sapranno conquistare il pubblico di Canale 5.