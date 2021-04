Giovedì 8 aprile, nel salotto del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno è stata ospite l'attrice Grace Ambrose, l'interprete della Venere Stefania Colombo, insieme al suo collega ed amico Alessandro Fella, che ne Il Paradiso delle Signore veste i panni del giovane Federico Cattaneo. I due ragazzi hanno chiacchierato insieme alla conduttrice del programma ed hanno rivelato alcune curiosità sulle storie dei personaggi che impersonano. In modo particolare, Grace Ambrose, una new entry nel cast della quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore ha rivelato che prossimamente la giovane ragazza scoprirà la verità su sua mamma e cioè che la giovane donna non è morta come appunto le era stato riferito, ma che è viva ed è la neo capocomessa del grande magazzino, la Signorina Moreau (Lara Komar) .

Grace Ambrose: 'Stefania non sospetta nulla'

Grace Ambrose nella soap opera di Rai 1 Il Paradiso Delle Signore interpreta il ruolo di Stefania Colombo, una giovane ragazza molto dolce che è sempre pronta ad aiutare le sue amiche e colleghe Veneri che si trovano in difficoltà. Anche se in alcuni momenti può sembrare che abbia un pochino la testa tra le nuvole, in verità, Stefania è una ragazza che accoglie sempre tutto ciò che le capita con il sorriso. La giovane, arrivata a Milano insieme alla Zia Ernesta e che adesso convive con alcune sue amiche (Maria, Irene e Anna), è innamorata del giovane Federico, che però non pare vederla con gli occhi dell'amore. Durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, dopo aver raccontato alcune curiosità sulla sua vita privata e la sua carriera, Serena Bortone ripercorrendo la storia del personaggio che l'attrice impersona ne Il Paradiso ha ricordato al pubblico che la mamma della giovane Venere non è deceduta- come invece lei crede- e che è in verità la capocomessa della boutique milanese, che pare avere infatti un rapporto diverso, ma speciale con la Signorina Colombo.

"La Signorina Moreau ha una preferenza verso Stefania. Con lei è più dolce. Stefania se ne accorge ma non sospetta nulla", ha così dichiarato Grace Ambrose.

Le origini di Grace Ambrose

Grace Ambrose durante la trasmissione ha spiegato che ha origini anglo-americane, poiché nata da mamma americana e papà nato nel Cilento, anche se suo nonno era inglese.

La ragazza ha raccontato anche come si sono conosciuti i suoi genitori, ed ovvero quando suo papà faceva l’assistente di volo a New York, mentre sua mamma frequentava il college americano: "Si sono conosciuti ed è germogliato l’amore”, ha affermato Grace Ambrose. Per questo motivo, per via delle sue origini multi-etniche, l'artista ha dichiarato di sentirsi "spaccata" ed ovvero per "metà americana " e per "metà "italiana".