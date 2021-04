Nella puntata di DayDreamer in onda venerdì 23 aprile su Canale 5, Can verrà dimesso dall'ospedale e finalmente potrà rientrare nella tenuta, ma il suo entusiasmo non sarà dei migliori. Intanto Sanem troverà un modo per provare a far tornare la memoria a Can: fargli rivivere la quotidianità professionale di un tempo, acquisendo nuovamente gli ex uffici della Fikri Harika.

Can viene dimesso dall'ospedale

Can, finalmente, verrà dimesso dall'ospedale e verrà accolto nella tenuta di Sanem con una grande festa. Sarà spaesato, in quanto non riconoscerà la maggior parte delle persone presenti, visto che sono entrati nella sua vita solo negli ultimi due anni.

Sarà dispiaciuto per questa situazione, ma non se la sentirà di partecipare alla festa, così andrà a casa a riposarsi.

Intanto Sanem inizierà il suo "piano" che avrà come obiettivo far tornare la memoria a Can. Il dottore le ha detto che, per riprendersi il più presto possibile, il ragazzo dovrebbe tornare alla sua vita di un tempo, per questo motivo la ragazza sarà intenzionata ad acquistare i vecchi uffici della Fikri Harika e mettere Can al comando dell'agenzia. La preoccupazione di tutti, però, sarà una: dove si possono trovare i soldi per compiere tale investimento? Per Sanem non sarà un problema, ci penserà lei.

Sanem acquista i vecchi uffici della Fikri Harika

Sanem insieme ad Aziz ed Emre si recherà presso gli uffici della Woman Art Kozmetic.

L'azienda, infatti, si era detta disposta ad acquisire la formula delle sue creme per lanciarla sul mercato. La ragazza aveva rifiutato a causa della partenza per le Galápagos con Can, ma visto che le cose son cambiate deciderà di vendere le sue creme e di usare gli introiti per acquistare gli ex uffici della Fikri Harika. Sanem firmerà il contratto con l'azienda di cosmesi a una condizione: la campagna pubblicitaria dovrà essere affidata alla Fikri Harika.

Il signor Asim accetterà, dicendo però che per ora potrà solamente dare a loro una sorta di priorità e così l'agenzia avrà nuovamente vita nei suoi uffici storici.

Sanem racconta a Can dettagli del loro recente passato

Anche Can dovrà firmare il contratto e Sanem andrà a comunicarglielo. Il ragazzo sarà incuriosito dalla vicenda e vorrà sapere come mai non ha accettato la proposta del signor Asim la prima volta.

La giovane Aydin gli racconterà della barca venduta, del loro giro per il mondo e Can rimarrà un po' sorpreso da tutto ciò, soprattutto dalla barca venduta.

Si accorgerà, però, del fatto che Sanem sia un po' sconvolta dal fatto che non ricordi nulla, così proverà a rassicurarla, dicendole che farà tutto il possibile per far riaffiorare nella sua mente i ricordi della loro storia d'amore.