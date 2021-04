Nelle prossime puntate di DayDreamer, le cose alla Fikri Harika non proseguiranno nel migliore dei modi. La scelta di mettere Selim nel ruolo del finto Arthur Capello porterà dei problemi durante la riunione che l'agenzia avrà con il signor Senim e Ayca. Selim si rivolgerà al capo della World Art Kozmetics in maniera abbastanza rude e maleducata, facendogli saltare ovviamente i nervi.

Senim dà un'altra possibilità alla Fikri Harika

Le conseguenze saranno disastrose: il contratto con Sanem non verrà sciolto, ma la Fikri Harika non si potrà aggiudicare la campagna pubblicitaria.

Solo dopo una chiacchierata con Ayca il signor Senim cambierà idea e deciderà di concedere un'altra possibilità alla Fikri Harika. Potranno presentare un'altra proposta, ma dovranno contendersi il lavoro con un'altra agenzia. Solo quella con l'idea migliore riuscirà a spuntarla.

L'aiuto di Ayca, però, farà ingelosire perdutamente Sanem e la ragazza non riuscirà a trattenere questo sentimento con Can. Il ragazzo, per avere un chiarimento, la porterà proprio nel lungomare in cui hanno sempre avuto non solo dei momenti romantici, ma anche dei battibecchi.

Can chiede un chiarimento a Sanem

Can vorrà avere dei chiarimenti dalla ragazza e capire perché con lui continua a essere "lunatica", cambiando improvvisamente atteggiamento.

Sanem non riuscirà a nascondergli il motivo per cui è arrabbiata e parlerà a Can della conversazione che ha sentito tra lui e suo padre, in cui gli diceva che i sentimenti che provava per lei ormai erano stati cancellati.

Can proverà a darle una spiegazione, ma non ce la farà, in quanto Sanem non vorrà sentire ragioni, perché sa che tanto non cambierebbe niente.

La ragazza cercherà un po' di pace, così deciderà di andare dai suoi genitori, decidendo di trascorrere la notte lì. Questo gesto, ovviamente, desterà i sospetti di Mevkibe, che vorrà vederci chiaro.

Can addolorato per il ricovero di Sanem

Intanto Can avrà una visita con il medico, che gli confermerà i progressi riguardanti le sue condizioni di salute.

L'unico problema riguarderà l'amnesia infatti, per lo specialista, Can non riesce a ricordare nulla degli ultimi due anni, forse perché (anche inconsciamente) non vuole che nella sua mente riaffiorino dei brutti momenti, come per esempio l'essere la causa del ricovero di Sanem nella clinica psichiatrica.

Il fotografo, soprattutto in merito a quest'ultima parte, chiederà a Emre cosa è realmente successo. Il fratello gli racconterà che, dopo alcuni problemi avuti con Sanem, lui ha deciso di andarsene e la ragazza è caduta in stato depressivo, ma lui non poteva sapere tutto questo, quindi non deve farsene una colpa. Per cercare di porre rimedio al suo rimedio con l'amnesia, Emre consiglierà a Can di leggere tutto il romanzo di Sanem, lì troverà le risposte alle sue domande