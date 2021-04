Le anticipazioni della famosa soap opera turca DayDreamer riservano molte sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 26 al 30 aprile su Canale 5, Sanem sarà impegnata ad aiutare il suo amato Can a recuperare la memoria, la donna escogiterà diverse strategie e sarà aiutata anche da sua madre Mevkibe. La scrittrice tenterà di tutto e alla fine fingerà addirittura di essere arrabbiata, affinché Can riesca a ricordarsi di lei. Poi Sanem penserà che il suo profumo possa aiutare Divit a rievocare alcuni momenti importanti della loro storia d'amore.

Anticipazioni DayDreamer: Sanem aiuta Can a recuperare la memoria

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can cercherà di recuperare la memoria, ricostruendo i pezzi della sua vita passata. Nel frattempo Sanem farà di tutto per aiutare il suo amato e si vestirà come un tempo, nella speranza che questo possa aiutare l'uomo a ricordare qualcosa. Poi Aydin costringerà Deren a chiamarla "l'altra", come la donna faceva all'inizio della loro conoscenza. Purtroppo, però, tutti i gesti di Sanem risulteranno inutili e Can continuerà a non ricordarsi di lei e della loro storia d'amore. La scrittrice non si arrenderà tanto facilmente e penserà ad altre soluzioni, mentre Mevkibe e Melahat prepareranno un tè ritenuto "miracoloso" per chi ha perso la memoria.

Mevkibe invita Can a cena

Il tè "miracoloso" preparato da Melahat e Mevkibe risulterà assai cattivo di sapore e avrà uno strano colore, tanto che Sanem non riuscirà a convincere Can a berlo. Frattanto Deren non saprà come comportarsi nei confronti di Sanem e di Can, poiché la situazione non sarà affatto facile per lei. In seguito Mevkibe avrà un'idea per far bere a Can il particolare tè, poiché sarà ancora convinta che la bevanda possa aiutare il giovane a recuperare la memoria.

Sarà così che Mevkibe inviterà Can a cena: il fotografo, ovviamente, non si ricorderà nemmeno di sua suocera, ma accetterà l'invito della donna per cortesia. Non ci vorrà molto, però, prima che fallisca anche il piano di Mevkibe, poiché Can durante la cena non vorrà neanche assaggiare la strana bevanda. Successivamente Sanem penserà di smuovere i ricordi del suo amato in un modo molto particolare.

Sanem finge di essere arrabbiata con Can

Sanem sarà convinta di far tornare la memoria a Can facendolo arrabbiare, così porterà il suo amato nel loro posto preferito, gli scogli sul mare, poi metterà in scena una finta discussione e in qualche modo la sua strategia sembrerà funzionare. Nel frattempo Huma andrà a pranzo con Selim: la donna pubblicherà una loro foto sui social media, con il solo intento di provocare Mihriban. Quest'ultima, infatti, vedrà la foto e resterà alquanto turbata, così andrà a cercare i due immediatamente, insieme ad Aziz. Poco dopo Mihriban troverà Huma e Selim e cercherà di convincere l'uomo della malafede dell'altra donna. Durante la conversazione con Selim, Mihriban perderà la calma e aggredirà Huma all'improvviso.

Infine, Sanem si recherà al rifugio di Can con delle intenzioni ben precise: la donna cercherà di far tornare la memoria al suo amato, usando il suo profumo di sempre.