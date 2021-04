Mediaset, dopo il grande successo di DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman, continua a puntare sui titoli turchi anche per l'estate 2021. Due i titoli certi che accenderanno la bella stagione di Canale 5 a partire da fine maggio/inizio giugno. Tra questi anche l'attesissima Mr. Wrong che vedrà protagonista ancora Can Yaman ma anche la novità Love is in the air, la serie turca che sta spopolando in tutto il mondo, ottenendo dei risultati d'ascolto eccezionali.

L'estate di Canale 5: dopo DayDreamer, Can Yaman ritorna con Mr. Wrong

Nel dettaglio, i palinsesti estivi della rete ammiraglia Mediaset saranno caratterizzati da nuove Serie TV che andranno a prendere il posto delle trasmissioni invernali proposte da Canale 5 che saranno in pausa durante il periodo che va da giugno ai primi di settembre.

La prima serie è Mr.Wrong che vedrà ancora protagonista Can Yaman, il divo turco del momento che quest'anno ha fatto sognare gli spettatori di Canale 5 con la soap DayDreamer - Le ali del sogno, la quale si avvia verso le battute finali.

In questa nuova serie, Can vestirà i panni di un aitante ristoratore che ha la nomea di essere un vero e proprio "sciupafemmine".

Non mancheranno poi i risvolti sentimentali in questa serie che dovrebbe essere trasmessa sia in prima serata che in daytime.

Love is in the air, la nuova serie turca estiva

Eppure questa volta, la serie più attesa dell'estate non sembra essere quella che ha come protagonista Can Yaman.

Come vi abbiamo anticipato, in anteprima qualche giorno fa, la nuova serie turca acquistata da Mediaset e destinata a ricoprire non solo i pomeriggi estivi ma anche quelli autunnali del palinsesto di Canale 5 è Sen Cal Kapimi, che nel nostro Paese dovrebbe essere riadattata col titolo di Love is in the air.

I protagonisti di questa nuova serie turca sono gli attori Hande Ercel e Kerem Bursin, che vestiranno rispettivamente i panni di Eda e Serkan.

Questa è la nuova coppia dell'estate che si appresta a conquistare il cuore degli spettatori di Canale 5, i quali a breve rimarranno orfani della coppia Can-Sanem. Love is in the air dovrebbe andare ad occupare la fascia oraria che da sempre è di Uomini e donne e quindi coprire lo slot orario che va dalle 14:45 alle 16 circa.

Oltre alle serie tv, ritorna anche Temptation Island durante l'estate di Canale 5

Insomma un'estate decisamente ricca dal punto di vista delle serie tv per la rete ammiraglia del Biscione, alle quali poi si aggiungerà anche il ritorno del reality show delle tentazioni.

Trattasi di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che sarà uno dei titoli di punta della programmazione estiva di Canale 5 da giugno in poi.