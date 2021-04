Giulia Salemi ha deciso di non essere presente negli studi Mediaset dell’Isola dei Famosi 2021 durante le puntate del reality condotto da Ilary Blasi. La madre dell’italo-persiana, Fariba Tehrani è una delle avventuriere che sta partecipando al programma. L’influencer non manca di sostenere il proprio genitore anche se a distanza e attraverso l’utilizzo dei suoi social come Twitter e Instagram. Durante la decima puntata dell’Isola, in particolare, l’ex gieffina ha scelto di intervenire con un tweet contro l’avventuriera Valentina Persia.

Valentina Persia contro Fariba Tehrani

Nel corso della serata di lunedì 19 aprile, in onda su Canale 5, Fariba Tehrani ha lasciato momentaneamente la palapa per recarsi a Playa Imboscada per conoscere l’esito del televoto che la vedeva scontrarsi con Beatrice Marchetti. La madre di Giulia Salemi è stata salvata dal pubblico che ha eliminato la modella e attrice. Fariba, in precedenza, aveva salutato tutti gli altri concorrenti ma Valentina Persia si era rifiutata di porgerle la mano affermando di non voler avere più nulla a che fare con lei dopo essere stata chiamata in causa dalla conduttrice Ilary Blasi che si era accorta del gesto. La comica ha definita la naufraga come una persona subdola che l’ha calunniata.

“Io non sono ipocrita”, ha aggiunto Persia. Presente in studio c’era l’opinionista Elettra Lamborghini che non ha gradito il gesto dell’avventuriera e glielo ha fatto presente manifestando il proprio pensiero: “Te ne pentirai quando sarai fuori”, ha detto Elettra a Valentina evidenziando che in Honduras ha fame e prova rabbia.

La comica ha replicato sostenendo di aver concesso la possibilità a Tehrani di chiarire ed avevano anche risolto quando Fariba era andata a dirle che Paul Gascoigne aveva fatto un bisogno vicino a lei. “Io sono andata a parlarne con lui, preoccupandomi, e lei se l'è presa”, ha aggiunto Persia.

Il tweet di Giulia Salemi contro la comica

A questo episodio non è mancata la reazione della figlia di Fariba, Giulia Salemi che ha commentato quanto accaduto sul proprio account Twitter, scrivendo di non voler entrare nel merito della questione ma ha poi domandato: "L'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?". Evidente che Giulia non ha affatto gradito le parole e i toni utilizzati dalla comica. Fariba Tehrani è stata al centro di critiche provenienti anche da altri avventurieri dell'Isola dei Famosi 2021 come, ad esempio, Gilles Rocca che non ha salutato la persiana. Sia l'attore che Andrea Cerioli hanno affermato che la madre di Giulia Salemi è portatrice di tensioni e disarmonia all'interno del gruppo dei naufraghi.