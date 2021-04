Il Paradiso delle Signore continua a regalare ai telespettatori grandi emozioni e sorprese. Una delle storyline che da due anni fa battere il cuore al pubblico è sicuramente quella che ruota intorno alla coppia formata da Salvatore (Emanuel Caserio) e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), la neo sposa di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini). Questo triangolo amoroso ha colpito tantissimo i fan: alcuni di essi credono, infatti, che l'amore che la giovane stilista prova per suo marito non sia vero, e che di conseguenza, lei pensi ancora al giovane Amato.

Per questo, per raccontare il suo punto di vista e per svelare qualche curiosità su ciò che accadrà nelle prossime puntate, Emanuel Caserio ha rilasciato un'intervista a TV Soap.

Emanuel Caserio: 'Salvo aveva capito che Gabriella era ancora innamorata'

Per prima cosa, l'interprete di Salvatore Amato ha svelato che il suo personaggio è ancora molto innamorato della signora Bergamini, e che per questo motivo, sperava che tra di loro si arrivasse ad un lieto fine: "Ho sperato in un ritorno di Gabriella". Per l'attore, tra i due giovani ragazzi vi era ancora un forte legame d'amore, che si intravedeva dai loro occhi. Emblematica per l’artista è stata una scena in particolare: si tratta di quella in cui Gabriella scappa da casa Guarnieri con una scusa e lascia li a cena Cosimo e i suoi familiari, per andare da Salvo al cinema.

"Lì ci ho creduto. Salvatore, in quel momento, si era detto che, sicuramente, la loro storia sarebbe ricominciata. Perché, in fondo, aveva capito che anche lei era ancora innamorata", ha dichiarato Emanuel Caserio. Però non è stato così ed infatti l'amore non ha trionfato: Gabriella ha scelto di sposare Cosimo e di realizzare tutti i suoi desideri.

A questo punto, il giovane Salvatore ha dovuto necessariamente mettersi da parte e spegnere tutte le sue speranze. Secondo l'attore, gli sceneggiatori hanno realizzato una scena molto forte che metaforicamente ha rappresentato la presa di coscienza di Salvo: quando lui il giorno prima della festa degli innamorati ha spento il cuore che si trovava all'interno del grande magazzino insieme ad Armando (Pietro Genuardi) esclamando: “Stavolta la spengo per sempre”.

Il futuro di Salvatore Amato

Emanuel Caserio nell’ intervista ha affermato che in un futuro vorrebbe vedere Salvatore più sereno e più sicuro di se stesso. ”Vorrei che facesse carriera - ha dichiarato l’attore- nel suo lavoro. Ciò potrebbe dargli coraggio, un senso maggiore nella società in grado di renderlo più forte e sicuro di sé.” Infine l’artista ha spoilerato che probabilmente nella prossima stagione de “ Il Paradiso delle signore” (che andrà in onda a settembre 2021) potrebbe esserci il ritorno nella soap opera di uno dei protagonisti della famiglia Amato o di un “ personaggio forte”.