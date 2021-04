Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 rivelano che Marta sarà sempre più dubbiosa dopo il confronto con Beatrice, inoltre, la figlia di Umberto riceverà una proposta inaspettata dal suo ex capo newyorkese. Accetterà l’offerta? Le trame delle nuove puntate, trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 aprile, dicono che Gabriella riceverà una visita da Adelaide la quale le chiederà di "tenere al guinzaglio" Cosimo. Mentre Marcello farà una brutta scoperta sul Mantovano, Armando e Gloria scopriranno in che giro d’affari si è messo Giuseppe. Quest’ultimo vuoterà il sacco con la moglie Agnese: come reagirà la sarta?

Anticipazioni quinta stagione de Il Paradiso delle Signore: Umberto finisce in prima pagina

Le accuse di Cosimo a Umberto finiranno in prima pagina e Adelaide sarà sempre più preoccupata che questo prenderà una brutta piega. Irene, nel frattempo, sarà in preda ai sensi di colpa e non rivelerà a Maria di aver baciato il suo amato. Anche Rocco si sentirà a disagio con la sarta e non saprà come comportarsi. Marta affronterà apertamente Beatrice e verrà a sapere che la cognata di Vittorio ha intenzione di voltare pagina e di non intromettersi più tra lei e suo marito. Infine, Alan Sterling, l’ex capo newyorkese della sorella di Riccardo, farà una proposta allettante a Marta.

Il commendatore Guarnieri metterà in atto un piano per tenere sotto scacco Cosimo e quest’ultimo si renderà conto di non avere lo stesso potere di Umberto.

Mentre Irene e Rocco cercheranno di capire che cosa provano l’una per l’altro, Maria continuerà ad andare dietro al cugino di Salvatore. Dante, nel frattempo, metterà alle strette la consorte di Vittorio con una proposta inaspettata.

Armando sospetta di Giuseppe

Maria, sempre più innamorata persa di Rocco, cercherà in tutti i modi di conquistare il suo cuore.

Il giovane magazziniere, però, sarà più interessato ad approfondire la conoscenza di Irene ma la giovane Venere si mostrerà distaccata nei suoi confronti. Armando inizierà a capire che il marito di Agnese è coinvolto in un brutto affare che riguarda la vendita di abiti contraffatti.

Vittorio Conti inviterà il nipote Pietro a cena per parlare del suo futuro e Marta, quando li vedrà insieme, si convincerà di non essere la donna adatta per suo marito perché non potrà mai dare alla luce un erede.

Preoccupata dello scandalo scoppiato in casa Guarnieri, Adelaide andrà a trovare Gabriella e le dirà di tenere a freno Cosimo. Quest’ultimo, però, si presenterà a Villa Guarnieri senza preavviso e minaccerà il banchiere di dimostrare la verità sulla morte del marito di Adelaide.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 5 fino al 23 aprile: Marcello fa una brutta scoperta

Nelle nuove puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 19 al 23 aprile su Rai 1, Rocco vorrà combinare un appuntamento galante con Irene ma la Venere declinerà il suo invito e continuerà omettere la verità a Maria. Finalmente Armando e Gloria scopriranno chi è l’autore della truffa ai danni del Paradiso.

Dopo le minacce di Cosimo, Umberto chiederà un favore importante al giovane Romagnoli. Mentre Vittorio ringrazierà la cognata per il sostegno che gli sta dando in un periodo di crisi, Marta cercherà risposte ai suoi mille dubbi dal papà Umberto.

Giuseppe confesserà ad Agnese che non potrà mai riuscire a restituire i soldi a Salvatore. Il rapporto matrimoniale dei coniugi Amato inizierà a incrinarsi, mentre i sentimenti che la sarta prova per il capo magazziniere diventeranno sempre più forti. Ludovica capirà di provare dei forti sentimenti nei confronti di Marcello e deciderà di coinvolgerlo nella sua elezione a nuova vicepresidentessa del Circolo milanese. Il socio di Salvatore verrà a sapere che chiunque abbia fatto affari con il Mantovano avrà le ore contate.

Marta e Vittorio si confronteranno al Paradiso ma non riusciranno a trovare la soluzione alla loro crisi matrimoniale. Nel mentre, Dante sarà sempre più deciso di conquistare il cuore della signora Conti.