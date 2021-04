Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore. Attualmente, la TV Soap occupa la fascia pomeridiana di Rai 1 e va in onda dal lunedì al venerdì.

Nell'episodio del 27 aprile, ci saranno svolte importanti relative alle vicende principali dello sceneggiato. In particolare, Salvatore rimarrà molto deluso dalle parole di Giuseppe e Dante farà di tutto per allontanare Marta da Vittorio. Per conquistare il suo cuore le farà recapitare anche un regalo. Ludovica verrà coinvolta nella nuova iniziativa del Paradiso, mentre Cosimo tornerà sui suoi passi e deciderà di prendere parte all'evento per la premiazione di Gabriella.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 27 aprile: Salvatore sarà deluso da Giuseppe

Nella puntata del 27 aprile, Salvatore non riuscirà ad accettare le parole di Giuseppe e gli chiederà di fornirgli maggiori dettagli sulla situazione. L'uomo, messo alle strette, non avrà altra scelta che raccontargli tutta la verità. Questa confessione non farà altro che peggiorare i rapporti tra i due. Salvatore, infatti, rimarrà molto deluso e perderà completamente fiducia nel padre.

Nel frattempo, Dante non perderà occasione per corteggiare Marta. Per riconquistare la sua attenzione, deciderà di farle una sorpresa e le invierà un misterioso regalo.

Trama del 27 aprile de Il Paradiso delle signore: Dante si intrometterà nel rapporto tra Marta e Vittorio

Le Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle signore svelano che Marta e Vittorio non riusciranno a sistemare le cose. Vorrebbero chiarirsi e lasciarsi tutto alle spalle, ma i tradimenti hanno causato una frattura difficilmente sanabile.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Inoltre, Dante non perderà occasione per rapportarsi con Marta e per allontanarla da Vittorio. La donna si sentirà confusa e non saprà che direzione prendere.

Intanto, Vittorio sarà davvero molto gentile con la piccola Serena. La bambina avrà un problema con la recita scolastica e l'uomo si impegnerà per consolarla e tranquillizzarla.

Beatrice rimarrà piacevolmente sorpresa.

Cosimo deciderà di accompagnare Gabriella alla premiazione

Gli spoiler della puntata del 27 aprile de Il Paradiso delle signore rivelano che Marta e Federico avranno bisogno di qualcuno che li aiuti per il nuovo progetto del Paradiso. Così, decideranno di chiedere a Ludovica di occuparsi, assieme a loro, delle fotografie per la campagna pubblicitaria in America. La ragazza sarà felice di dare il suo contributo.

Nel frattempo, Cosimo avrà un ripensamento e capirà di non poter abbandonare Gabriella in un momento tanto importante. Così deciderà di accompagnarla a ritirare il suo premio al Circolo.