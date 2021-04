Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare i fan, che in trepidante attesa attendono ogni pomeriggio la messa in onda del daily. In questi giorni, infatti, la soap opera di Rai 1 sta raggiungendo uno share altissimo (pari al 16,5%). Le storie dei vari personaggi che ruotano intorno al grande magazzino milanese verranno trasmesse fino a metà maggio. Successivamente, i loro protagonisti, dopo una breve pausa, intorno i primi di giugno si rincontreranno nei Videa Studios per iniziare le riprese della sesta stagione de "Il Paradiso Delle Signore." In attesa di vedere cosà succederà ai protagonisti di questa serie Tv, uno dei personaggi più amati dal pubblico, ovvero l'attore Pietro Genuardi, che interpreta il ruolo del capo magazziniere Armando Ferraris, ha rilasciato un'intervista a Occhio all'artista magazine, dove ha parlato del suo personaggio.

Pietro Genuardi è felice di far parte del cast de ‘Il Paradiso’

Pietro Genuardi che è entrato a far parte del cast de "Il Paradiso Delle Signore" ad Ottobre 2019, è entusiasta di lavorare all'interno di questa "grande famiglia". Per prima cosa, l'attore nell'intervista ha indicato quali sono i punti di forza del suo Armando: l'uomo, che è un ex partigiano ed un comunista convinto, legato ai valori sociali inderogabili e fondamentali per quel periodo storico, è un personaggio molto accattivante per via anche del suo essere sempre disponibile ad ascoltare tutti ed a aiutare i suoi colleghi ed amici. "Credo che Armando sia il padre “putativo” di tutti i giovani- ha dichiarato Genuardi- che gravitano attorno a “Il Paradiso”.

Il ruolo interpretato da Pietro Genuardi affascina sia il pubblico giovane che quello più "anziano", poiché il Signor Ferraris ricorda moltissimo la figura di vecchi padri o dei nonni delle famiglie dei giorni nostri che guardano dal lunedì al venerdì alle 15:55 la soap.

Armando e Agnese

Durante la quinta stagione de "Il Paradiso delle Signore" dopo un lungo corteggiamento ed un bellissimo rapporto, è sbocciato l'amore tra Armando ed Agnese (Antonella Attili).

La loro relazione segreta, però, a causa del ritorno improvviso del marito della donna, Giuseppe Amato, è stata ostacolata. Agnese, infatti, dopo un lungo turbamento e una profonda crisi ha deciso di dare fiducia a suo marito e di cominciare a costruire nuovamente la sua famiglia. Una decisione sofferta, ma giusta, poiché in quegli anni, il divorzio non esisteva e l'adulterio veniva considerato un reato.

La storia d'amore tra la sarta del grande magazzino e il capo magazziniere è una delle storie più amate dal grande pubblico, che sperano che nel finale della stagione, venga a galla la verità su Giuseppe Amato e su i suoi imbrogli e bugie in modo che Agnese e Armando possano vivere la loro storia. In merito a questo, durante l'intervista, Pietro Genuardi ha dichiarato che il corteggiamento di Armando verso Agnese è stato rappresentato esattamente come avveniva nei tempi passati, ovvero mettendo in atto dei piccoli gest : " Il rapporto tra me e Agnese è un rapporto legato a questo tipo di corteggiamento, non all’ovvio, allo scontato, ma è tutto legato all’imponderabile! Costruendo appunto le cose giorno dopo giorno”.

L’artista non ha rivelato quello che accadrà nella coppia nei prossimi episodi, ma ha fatto intendere che si scoprirà la verità sul ritorno ed il “cambiamento” di Giuseppe Amato.