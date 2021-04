Il Paradiso delle Signore 5 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di martedì 20 aprile, raccontano che Rocco (Giancarlo Commare) ed Irene (Francesca Del Fa) non riusciranno ad inquadrare a dovere i sentimenti che provano l'uno per l'altra. Maria (Chiara Russo), invece, continuerà a provare dei sentimenti per il giovane Amato, mentre Cosimo (Alessandro Cosentini) si renderà conto del potere dei Guarnieri. Marta (Gloria Radulescu), infine, svelerà al marito Vittorio (Alessandro Tersigni) in cosa consiste l'offerta di Sterling, mentre Dante (Luca Bastianello) sarà ancora convinto di poter riallacciare il legame con la Guarnieri.

Irene e Rocco non riusciranno ad inquadrare a dovere i sentimenti che provano l'uno per l'altra

Le trame della fiction daily per la puntata di martedì 20 aprile rivelano che tra Irene e Rocco c'è stato, durante le scorse puntate, un bacio fugace. I due giovani, malgrado ciò, non riusciranno a mettere a fuoco i sentimenti che provano l'uno per l'altra.

Tali incomprensioni affettive, inoltre, potrebbero ripercuotersi su Maria che, dal canto suo, continuerà a coronare il suo sogno d'amore col giovane Amato, ignara del bacio scambiato tra Rocco ed Irene.

Cosimo si renderà conto del potere della famiglia Guarnieri

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 5 per l'episodio n° 132, anticipano che il commendatore Umberto, a seguito dell'irruzione al Circolo di Cosimo con relative accuse subite sulla morte di Ravasi, deciderà di passare all'attacco.

Il giovane Bergamini, a tal proposito, non potrà non ammettere, ancora una volta, che la famiglia Guarnieri in materia di potere ha una marcia supplementare rispetto alla sua.

La proposta di Alan Sterling sarà curare la campagna per il lancio della collezione a marchio Paradiso

Le anticipazioni della soap opera per la puntata di martedì 20 aprile riportano che Marta svelerà al marito Vittorio la proposta inoltrata da Alan Sterling per il grande magazzino.

La Guarnieri, infatti, dirà a Vittorio che il suo ex capo newyorkese vorrà curare la campagna per il lancio della collezione a marchio Paradiso.

Tale notizia renderà entusiasta Conti sotto il profilo della visibilità ma, al contempo, lo lascerà perplesso riguardo la possibilità di dover lavorare a stretto contatto con la moglie come ai vecchi tempi.

Dante, difatti, sarebbe l'intermediario del suddetto lavoro e ciò non renderebbe più semplice il tutto.

Inoltre, Romagnoli non si rassegnerà a stare lontano da Marta e sarà più che mai convinto di poter intrecciare nuovamente un legame con la donna.