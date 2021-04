Continuano le storie all'interno del più grande magazzino milanese. Mercoledì 28 aprile 2021 andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore e gli spoiler da poco diffusi rivelano che non mancheranno le sorprese. Maria verrà corteggiata da Alfredo Perico, un giovane meccanico che verrà chiamato da Armando per riparare la sua bicicletta. Il ragazzo si innamorerà della giovane sarta e a quel punto, Rocco inizierà ad essere geloso. La signorina Cipriani approfitterà di questa situazione per scaricare il magazziniere. Agnese intanto ringrazierà Armando per non essere andato subito da Vittorio, a raccontare la colpevolezza di Giuseppe Amato.

Marta invece riceverà un nuovo regalo da parte di Dante.

Maria viene corteggiata da Alfredo

Durante il centotrentottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso mercoledì 28 aprile 2021, Armando avrà un piccolo problema alla sua bicicletta da corsa e chiamerà un meccanico. Alfredo Perico farà ingresso nella ciclo officina del signor Ferraris ed incontrerà la signorina Puglisi. Per il giovane meccanico sarà un colpo di fulmine: il ragazzo corteggerà Maria e a quel punto Rocco inizierà ad essere molto geloso. Ad osservare tutta la scena sarà Irene. La signorina Puglisi approfitterà dell'interessamento del giovane Amato nei confronti della coinquilina, per scaricare il nipote di Agnese.

Nel frattempo a casa Amato si respirerà un clima di tensione. Dopo la confessione di Giuseppe, la sarta cercherà in tutti i modi di convincere il marito a recarsi al Paradiso e raccontare al dottor Conti di essere il responsabile del furto dei capi a marchio Paradiso. Agnese nel frattempo ringrazierà Armando per non aver fatto la spia al direttore dell'atelier.

Serena ringrazia lo zio Vittorio

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 28 aprile 2021, rivelano nel dettaglio che Marcello sarà molto preoccupato per il suo futuro. Il carabiniere, amico di Armando, consiglierà al giovane barman di recarsi in caserma e costituirsi. Il giovane Barbieri però non avrà alcuna intenzione di farlo.

Il ragazzo non sopporterà l'idea di distaccarsi dalla sua amata Ludovica, dal suo miglior amico e dal suo lavoro. Nel frattempo la piccola Serena sarà felice per la sorpresa ricevuta dallo zio Vittorio. Il dottor Conti risolverà il problema della recita scolastica della figlia di Beatrice. Intanto Romagnoli sarà sempre più vicino alla figlia del commendatore. A villa Guarnieri verrà recapitato un altro regalo indirizzato a Marta. La ragazza non smetterà di essere corteggiata dal suo amante americano.