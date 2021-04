Nella puntata di lunedì 26 aprile dell'Isola dei Famosi 2021 non sono mancate le polemiche. Quando Gilles Rocca si è rifiutato di baciare in apnea Francesca Lodo per la prova ricompensa, togliendo così la possibilità di poter mangiare, Daniela Martani è andata su tutte le furie. Quello che però ha fatto perdere la pazienza a Martani è stata l'ex letterina sarda che ha nominato l'ex pupa Miryea Stabile, nonostante sia rimasta delusa dal gesto di Gilles.

Le parole di Martani contro Gilles Rocca e Francesca Lodo

"Francesca Lodo è una falsa, non ha votato Gilles perché ha paura di lui.

Questa è una cosa vergognosa", ha esordito così l'ex naufraga ed ex naufraga Daniela Martani, intervenendo all'improvviso nello studio Mediaset. "Vergogna per come tratta le donne, per come si rivolge alle persone, per il modo in cui si rivolge a certi concorrenti. Lui doveva già stare fuori", ha poi continuato l'ex hostess romana, scagliandosi contro l'attore e regista Gilles Rocca. Martani ha inoltre accusato Lodo di prendere di mira spesso le donne e di non avere il coraggio di fare il nome di Rocca, poiché temerebbe di essere eliminata dall'Isola dei famosi 2021. A quel punto, l'ex letterina classe 1982 è scoppiata in lacrime e ha dichiarato: "Io ho fame, non ce l'ho con Gilles". Martani però ha continuato imperterrita a scagliarsi contro Lodo: "Per come ti ha trattata, ancora non lo nomini?

Ma non ti vergogni?". Martani ha infine chiosato lanciando un'ultima dura frecciata: "Siete tutti vergognosi".

Gilles Rocca rifiuta la prova ricompensa

Gilles Rocca ha rifiutato la prova ricompensa che consisteva nello scambiarsi dei baci con Francesca Lodo solamente per portare rispetto alla sua compagna Miriam Galanti che lo guarda da casa.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Non ce la faccio, la cena a lume di candela la faccio solo con l'amore della mia vita Miriam. Non sono capace a fare queste cose. Non sto bene a livello mentale", ha spiegato l'attore classe 1983, rimanendo irremovibile sulla sua scelta. Ilary Blasi ha però continuato a incalzare Rocca: "Francesca non mangia per colpa tua".

Miriam Galanti avrebbe rimosso le sue foto con Gilles Rocca

Mentre andava in scena il siparietto di Gilles Rocca all'Isola dei famosi 2021, Deianira Marzano ha notato qualche particolare sull'account Instagram della compagna Miriam Galanti. Secondo la blogger e influencer partenopea, pare che Miriam abbia cancellato tutte le fotografiche che la ritraevano assieme al fidanzato. Tale ipotesi è piuttosto contrastante con quella di Fanpage, secondo il quale la donna non avrebbe mai pubblicato i suoi scatti con Gilles, poiché utilizza il suo profilo social soltanto per questioni lavorative.