Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata in onda il 7 aprile 0221 su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati su Dante che deciderà di affrontare il commendatore Umberto in merito al suo interesse che prova nei confronti di Marta. Intanto Gabriella è ancora indecisa in merito alla famosa lettera di Arturo che ha ritrovato e che non sa se consegnare oppure no nelle mani di suo marito Cosimo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 7 aprile: Dante scrive una lettera a Marta

Nel dettaglio, la trama di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 7 aprile rivela che Dante deciderà di farsi forza e di affrontare una volta per tutte Umberto.

In questo modo, quindi, il giovane Romagnoli ammetterà tutto il suo interesse nei confronti della ragazza e confesserà apertamente al commendatore di tenere moltissimo a sua figlia, più di qualsiasi altra cosa. Parole che colpiranno profondamente Umberto e non lo lasceranno per niente indifferente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Dante deciderà di scrivere una lettera per Marta: un'accorata missiva che, tuttavia, non arriverà mai nelle mani della diretta interessata.

Cosimo affronta la perdita di sua mamma

Intanto Gabriella, dopo aver ritrovato la lettera di Arturo, non sa ancora se consegnarla oppure no a suo marito Cosimo. Proprio per questo motivo, la stilista del Paradiso deciderà di parlarne con Anna, così da poter avere un consiglio.

La trama de Il Paradiso delle signore del 7 aprile rivela che, alla fine, Anna consiglierà a Gabriella di essere sincera con il marito e quindi di metterlo al corrente di questa missiva.

A quel punto la stilista si deciderà a dargliela ma, proprio sul più bello accadrà un imprevisto.

Delfina, la mamma di Cosimo, morirà in maniera del tutto improvvisa. A quel punto Gabriella sarà costretta a rimandare la consegna della lettera e sarà al fianco di suo marito in questo momento così delicato e difficile della sua vita.

Giuseppe prosegue il suo losco piano: trama Il Paradiso delle signore 7 aprile

E poi ancora nel corso di questa nuova puntata della soap opera pomeridiana di Rai 1, Giuseppe riuscirà a ottenere il tanto ambito prestito da parte di suo figlio Salvatore. In questo modo, il capofamiglia di casa Amato potrà mettere in atto il suo losco piano.

In tutta questa situazione, Girolamo continuerà a essere complice di Giuseppe: il piano prevede di danneggiare Vittorio Conti che, nel frattempo, sta soffrendo moltissimo per tutta la situazione che si è venuta a creare con sua moglie Marta, dopo averne scoperto il tradimento con Dante.