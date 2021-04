Con la puntata di lunedì 5 aprile 2021, inizia una nuova settimana all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Il dottor Conti sarà in viaggio per Parigi quando verrà coinvolto in un incidente stradale. L'uomo farà quindi rientro a Milano tutto dolorante, dove verrà accolto e curato da Beatrice. Marta, preoccupata per il marito, continuerà a telefonare, ma Vittorio deciderà di non rivolgerle la parola. Intanto Ludovica e Marcello avranno un appuntamento: i due ragazzi decideranno di trascorrere la giornata di Pasquetta con un picnic nella tenuta della contessina.

Salvatore invece, dopo due giorni trascorsi fuori casa, farà rientro dalla sua famiglia.

Vittorio torna a casa dolorante

Nel corso della centoventunesima puntata, che verrà trasmessa il 5/4, Vittorio farà rientro a casa deluso e dolorante. Il direttore dell'atelier, mentre sarà in viaggio per Parigi, sarà coinvolto in un incidente stradale che non gli permetterà di raggiungere Marta e discutere del suo tradimento con Dante. L'uomo sarà amareggiato per l'accaduto e verrà curato da Beatrice. La donna cercherà di medicare le ferite del cognato, senza chiedere il motivo della sua inaspettata partenza. Mentre a casa Conti sarà un giorno particolare, per l'incidente di Vittorio, nelle altre famiglie si festeggerà la Pasquetta.

Per questo motivo Armando, Pietro e Rocco decideranno di trascorrere questa giornata di festa in bicicletta, all'aria aperta.

Marcello si prepara per l'appuntamento con la Brancia

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che Ludovica e Marcello decideranno di festeggiare insieme la festività pasquale con un picnic a Villa Brancia.

I due saranno ormai diventati inseparabili, tra di loro continuerà ad esserci chimica ed intesa. Intanto le Veneri avranno altri piani: Stefania, Irene, Anna e Maria decideranno di trascorrere la serata al cinema. A casa Amato, nel frattempo, Salvatore farà rientro nella sua abitazione, dopo due lunghe giornate trascorse fuori casa in seguito ai continui litigi con il padre.

Questo grazie all'intervento di Sofia che, dopo aver ricevuto le scuse da parte di Giuseppe, convincerà il ragazzo a fare pace con il signor Amato. Nel frattempo, Marta continuerà a chiamare il marito, disperata per non aver avuto più sue notizie. La giovane Guarnieri non sentirà Vittorio da giorni, ma il dottor Conti si rifiuterà di parlare con lei. Alla luce di un incontro con Adelaide, Conti confesserà di sapere quanto accaduto tra Marta e Romagnoli durante la loro permanenza in America.