La soap opera di origini spagnole Il Segreto si sta avviando sempre di più alla conclusione. Nei prossimi episodi italiani, Rosa Solozabal (Sara Sanz) dimostrerà di essere veramente folle come la madre Donna Begoña (Blanca Oteyza) nell’istante in cui sua sorella Marta (Laura Minguell) rimarrà vedova del marito Ramon (Pablo Gomez Pando).

La secondogenita di Ignacio (Manuel Regueiro), dopo aver fatto un nuovo ricatto alla sorella, assisterà a una scena che finirà per scatenare la sua ira. Rosa vorrà vendicarsi del marito Adolfo de Los Visos (Adrian Pedraja) quando lo stesso confesserà i suoi sentimenti a Marta.

Il segreto, spoiler: Donna Begoña uccide Ramon, Marta minacciata da Rosa

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana svelano che i Solozabal fingeranno di non sapere che Ramon è morto tra le mura della loro villa per mano di Donna Begoña: in particolare quest’ultima occulterà il cadavere del violento genero con l’aiuto dei suoi cari dopo avergli sottolineato di essersi macchiata le mani di sangue per una giusta ragione, ovvero per il fatto che il defunto uomo ha causato l’aborto di sua figlia Marta. A questo punto quest’ultima, ancora affranta per aver perso la creatura che portava in grembo, verrà rassicurata proprio dalla madre, che le dirà di non dover avere più alcuna preoccupazione.

In realtà la vedova di Ramon non sarà per niente tranquilla, poiché sua sorella Rosa le farà una nuova minaccia: quest’ultima dirà a Marta di non avvicinarsi a suo marito Adolfo. Durante l’acceso confronto Marta inviterà la sorella a pensare alla sua gravidanza, in realtà inscenata dalla stessa per convincere il figlio di Isabel a diventare suo marito.

Adolfo chiede scusa a Marta, Rosa vuole farla pagare al marito

La situazione si complicherà ulteriormente nell’istante in cui Rosa domanderà alla madre cosa ha provato quando ha messo fine all’esistenza di Ramon: la giovane Solozabal, non appena colei che l’ha messa al mondo le dirà di essersi sentita libera nel vedere il perfido genero morire, conficcherà uno spillo in una fotografia di sua sorella Marta.

In seguito Rosa sorprenderà Adolfo insieme a Marta nell’istante in cui l'uomo oltre a chiederle scusa per non aver fatto il possibile per rimanere al suo fianco le dichiarerà il suo amore: Rosa ovviamente rimarrà profondamente delusa dal marito nell’apprendere che non ha mai spesso di amare sua sorella. Per tale ragione Rosa sarà decisa a farla pagare al fratello di Tomas, precisamente a farlo considerare il colpevole del decesso di Ramon: la folle ragazza nasconderà l’oggetto appuntito che sua madre ha usato per uccidere suo cognato nella tasca del marito.