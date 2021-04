Il Paradiso delle Signore, presto giungerà alla fine della quinta stagione e i protagonisti sono alle prese con puntate molto movimentate. Secondo le anticipazioni settimanali dal 3 al 7 maggio, la tensione tra Vittorio e Marta dopo il bacio di Dante porterà il dottor Conti alla rottura, ma grazie al lavoro tra lui e sua moglie tornerà all'improvviso una forte complicità. Per Cosimo e Gabriella invece la situazione peggiorerà dopo un breve riavvicinamento, mentre Maria sarà molto timorosa nei confronti di Rocco. L'arresto di Marcello sarà ormai imminente e il ragazzo penserà di sfuggire alla giustizia, ma a sostenerlo avrà sempre Armando e Ludovica.

Infine, Salvatore perdonerà suo padre che dimostrerà di voler recuperare lavorando il doppio in caffetteria.

Vittorio e Marta torneranno complici: spoiler settimana dal 3 al 7 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 maggio raccontano che Marta noterà l'atteggiamento furioso di Vittorio, ma non saprà darsi una spiegazione perché continuerà ad essere inconsapevole che l'uomo abbia assistito al suo bacio con Dante. Il dottor Conti arriverà a prendere una decisione definitiva e a rompere i rapporti con sua moglie, ma parlare con Umberto gli farà cambiare idea. Il commendatore, infatti, incoraggerà suo genero a fare ancora un tentativo per salvare il suo matrimonio e l'occasione si presenterà con il filmato da realizzare per gli Stati Uniti.

Nel frattempo, Vittorio si confiderà con Beatrice e ammetterà che i suoi sentimenti per Marta sono ancora molto forti, ma che li reprime per timore di un altro fallimento. Quando i due coniugi saranno fianco a fianco per la realizzazione del filmato, tuttavia, la loro intesa sarà evidente e Vittorio si sentirà ancora molto vicino a sua moglie, anche grazie ai ricordi del passato.

Anche per la famiglia Amato sembrerà essere arrivato un momento di armonia, perché Giuseppe lavorerà il doppio in caffetteria per aiutare suo figlio e Salvatore apprezzerà gli sforzi di suo padre.

Maria sarà ancora molto timorosa con Rocco: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana fino al 7 maggio rivelano che Maria sarà molto arrabbiata con Irene per aver baciato Rocco e per un po' di tempo non le rivolgerà la parola.

Successivamente, però, deciderà di affrontare la ragazza che nello stesso tempo sarà impegnata con il magazziniere che le chiederà consigli su come riconquistare la signorina Puglisi. Le amiche di Maria si uniranno per far avvicinare la coppia e organizzeranno per lei e Rocco una cena romantica, ma si rivelerà un fiasco completo, a causa dei forti timori della giovane sarta che si confiderà con Anna. Tuttavia, proprio quando tutto sembrerà perduto, Irene avrà un'altra idea per poter aiutare Rocco e Maria. Nel frattempo, dopo il terribile litigio sembrerà essere tornato il sereno tra Gabriella e Cosimo, ma per i due coniugi durerà poco. Cosimo sarà molto impegnato con la sua vendetta contro Guarnieri e chiederà l'aiuto dell'investigatore Thomas Gallo, ma Umberto potrà contare su Dante che ribalterà la situazione a favore del padre di Marta.

Probabilmente sarà l'ennesimo buco nell'acqua di Cosimo a decretare la rottura con Gabriella. Anche per Marcello le cose si metteranno molto male, perché il suo arresto sarà imminente e il ragazzo penserà di sfuggire alla giustizia scappando da Milano. Armando appoggerà la sua decisione e Ludovica sarà ancora più vicina a Barbieri che ormai diventerà un ricercato a tutti gli effetti e avrà i carabinieri sulle sue tracce.