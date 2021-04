All'Isola dei Famosi gli animi sono abbastanza tesi. Nel daytime di martedì 27 aprile, in onda su Canale 5, i telespettatori hanno assistito a un crollo nel fuorionda di Rosaria Cannavò: la nuova naufraga dopo essere stata accusata da Manuela Ferrera di avere passeggiato tre ore con Gilles Rocca, è scoppiata in lacrime.

Il racconto di Manuela

L'arrivo dei quattro naufraghi in Honduras è stato tutt'altro che tranquillo: gli "Arrivisti" sono stati subito protagonisti di una serie di liti. In particolare, Matteo, Emanuela e Rosaria hanno attaccato Manuela Ferrera: la 36enne si è addormentata mentre vegliava il fuoco, passerebbe il suo tempo a cercare un modo per truccarsi e prenderebbe spesso il sole piuttosto che aiutare i compagni d'avventura.

Durante la 12^ puntata del reality show, Ilary Blasi ha cercato di fare chiarezza. Nel mezzo di un botta e risposta tra i nuovi naufraghi, Manuela ha riportato una segnalazione "piccante" su Cannavò: "Mi è stato detto da Rosaria che è stata per ben tre ore con Gilles a passeggiare per vegliare il fuoco".

Lo sfogo di Rosaria

Terminata la diretta del reality show, Rosaria Cannavò è scoppiata in lacrime. Parlando con Angela Melillo e Valentina Persia, la naufraga ha chiosato: "Ma ti pare che io fidanzata me ne vado a passeggiare con un uomo in spiaggia?" Sebbene Angela abbia cercato di tranquillizzare la compagna d'avventura, la diretta interessata ha tagliato corto: "Assurdo che lei dica che ho passeggiato tre ore".

A quel punto Valentina ha fatto notare a Cannavò che se il gruppo dei "Primitivi" dovesse vedere che Manuela faccia il doppio gioco, saranno i primi ad allontanarla.

Il commento degli 'Arrivisti'

Durante la notte Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò hanno espresso la loro opinione sulla divisione dei compiti in cui sono impegnati i naufraghi.

Secondo l'influencer, Gilles Rocca farebbe veramente poco per i suoi compagni d'avventura: "Non fa niente". Rosaria invece, ha espresso un parere completamente opposto: "Noi non stiamo con loro". Nonostante le parole di Cannavò, Matteo ha confidato di guardare spesso il gruppo dei "Primitivi". Secondo il suo modesto parere, Valentina farebbe molto di più rispetto al 38enne romano.

Tuttavia, Diamante ha precisato che magari Gilles potrebbe mettersi a disposizione del gruppo facendo i turni di notte per vegliare il fuoco. A quel punto Rosaria ha ammesso che non è possibile fare solo i turni di notte, perché quel ritmo non è possibile tenerlo per vari giorni di fila. Parlando dell'approccio di Manuela Ferrera, i nuovi concorrenti hanno preferito il silenzio per evitare nuove discussioni durante la puntata.