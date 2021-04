Animi tesi in palapa nel corso della puntata del 15 aprile de L'Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi Fariba Tehrami non ha nascosto la delusione per essere finita al televoto e si è resa protagonista di un acceso botta e risposta con Gilles Rocca. Secondo la madre di Giulia Salemi l'attore riceverebbe un trattamento speciale dai compagni di avventura che, dall'altra parte, non avrebbero nessuna remora a scagliarsi contro di lei. "Girano la frittata come vogliono" - ha affermato la cinquantottenne nel rispondere a Ilary Blasi sulle dinamiche sviluppatesi nelle ultime ore su 'playa reunion'.

Pronta la replica del vincitore di Ballando con le stelle che sostiene che Fariba fa la vittima e dice bugie. Sulla stessa lunghezza d'onda Valentina Persia che l'ha accusata di essere abile nello spargere veleno tra i naufraghi. A questo punto la conduttrice ha chiesto ai concorrenti di assumere una posizione nella diatriba con Gilles e la comica che hanno incassato il sostegno di gran parte del gruppo. L'italo iraniana ha ricevuto un altro duro colpo al termine della prova leader con Andrea Cerioli che ha deciso di mandarla nuovamente in nomination.

Alta tensione tra Fariba, Valentina Persia e Gilles Rocca a L'Isola dei Famosi

Non sono bastate tisane ed insalate per conquistare il gruppo. Su L'Isola dei Famosi Fariba Tehrami fatica ad entrare in sintonia con i compagni di avventura.

L'italo iraniana ha instaurato un buon feeling con il cromatologo Ubaldo Lanzo e, negli ultimi giorni, si è avvicinata a Gascoigne dopo il ritiro di Brando Giorgi che si era schierato spesso in suo favore. Rapporti tesi con Gilles Rocca e Valentina Persia con i quali l'italo iraniana è stata protagonista di una rovente discussione alla vigilia della nona puntata del reality show di Canale 5.

Il confronto si è riacceso in palapa quando Ilary Blasi ha chiesto a Fariba e Gilles di far chiarezza su quanto era accaduto. "Fa la vittima e questo mi dà fastidio. Le ho detto soltanto di aspettare che gli altri finissero il giro prima di prendere l'amido. Dopo quattro giorni mi ha ritirato fuori questa cosa nel momento in cui ho preso il riso e l'ho ritenuto inopportuno in quanto stavamo pranzando" - ha riferito l'attore.

La madre di Giulia Salemi si scaglia contro Andrea Cerioli dopo la nomination

Immediata la replica di Fariba Tehrami che ha accusato il vincitore di Ballando con le stelle ed altri naufraghi di rigirare la frittata. "Alcuni sono coalizzati ma non tutti sono contro di me. Con Francesca ed Angela ho chiarito" - ha riferito la madre di Giulia Salemi che si è scagliata contro Gilles Rocca per un presunto complotto contro Gascoigne. "Ha detto che era maleducato, che non faceva niente con la scusa del problema al braccio e che l'unica soluzione era la nomination". L'attore ha immediatamente ribattuto smentendo quando dichiarato dall'italo iraniana: "É una bugiarda".

Sulla falsa riga del compagno di avventura Valentina Persia.

"Sta mentendo, una sera Fariba si è avvicinata a me e Roberto per chiedere spiegazioni sulla nomination. Il giorno dopo è andato da Paul per dirgli che stavamo complottando contro di lui". Successivamente Fariba ha avuto un duro scontro anche con Andrea Cerioli che ha preferito salvare Ciufoli e mandare nuovamente al televoto la cinquantottenne. "Fino all'altro giorno parlava male di Roberto. L'ha fatto solo per strategia perché è in coalizione con gli altri" - ha chiosato Tehrami.