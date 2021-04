Prosegue l'appuntamento con le notizie che riguardano la serie televisiva turca DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 19 fino al 23 aprile 2021 rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati su Sanem Aydin, la quale diventerà una sconosciuta per Can Divit dopo un drammatico incidente stradale. Nihat e Mevkibe invece saranno contrari con la decisione della loro secondogenita, che deciderà di lasciare Istanbul insieme al suo fidanzato per recarsi nelle lontane isole delle Galapagos.

Le nuove anticipazioni di DayDreamer, puntate al 23 aprile 2021: Can propone a Sanem di partire

Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer, in programmazione da lunedì 19 a venerdì 23 aprile, rivelano che Can e Sanem, dopo una pesante giornata lavorativa, decideranno di rilassarsi in barca. Successivamente il secondogenito dei Divit proporrà alla minore delle sorelle Aydin di andare insieme sulle isole delle Galapagos, città che la ragazza ha sempre sognato di visitare. Inoltre, il fotografo esprimerà l'idea di ritornare a Istanbul con tre figli per farsi perdonare della loro fuga: la scrittrice accetterà immediatamente di partire con il suo amato. A questo punto Can e Sanem sceglieranno di usare la barca a vela per girare il mondo: purtroppo tale scelta non sarà ben accetta da Nihat e Mevkibe, in quanto avranno paura che il maggiore dei Divit possa fare soffrire ancora la loro secondogenita.

Tuttavia la scrittrice non si lascerà scoraggiare dal parere contrario dei suoi genitori, tanto che prima di mettersi in viaggio chiederà al suo fidanzato di dargli lezioni di nautica per imparare le prime basi della navigazione in mare.

Can non ricorda più Sanem: anticipazioni settimanali DayDreamer al 23 aprile

Le trame delle prossime puntate settimanali di DayDreamer raccontano che tutti gli amici di Can e Sanem si riuniranno per festeggiare la partenza della coppia: alla festa, però, non saranno presenti i genitori della ragazza.

Purtroppo l'assenza di Nihat e Mevkibe susciterà lo sconforto della sorella minore delle sorelle Aydin, infatti nel giorno della sua partenza sarà molto malinconica e pensierosa. A questo punto il fotografo, vedendo la tristezza della sua fidanzata e consapevole del momento difficile che sta attraversando, proverà a farla riappacificare con sua madre e suo padre.

Successivamente il maggiore dei Divit è la scrittrice avranno un pericoloso incidente stradale, proprio quando si troveranno in macchina per recarsi a casa Aydin. Le anticipazioni di DayDreamer fino al 23 aprile rivelano che in seguito Can si risveglierà in un letto d'ospedale in cui si scoprirà che ha perso parte della sua memoria, tanto che per lui Sanem sarà una sconosciuta.