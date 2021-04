Il sesto appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021 è andato in onda l'1 aprile su Canale 5. La puntata è iniziata con il ritorno di Paul Gascoigne, tornato tra i suoi compagni nonostante l'infortunio alla spalla. L'ex calciatore è rientrato in gioco con un tutore, ma non parteciperà alle prove fisiche e avrà a disposizione una brandina di cui i concorrenti non potranno farne uso. I medici hanno infatti precisato che il paziente non può assolutamente dormire per terra. La puntata è stata caratterizzata dal pentimento di Awed, riavvicinatosi al gruppo dopo l'uscita di Vera Gemma, e i problemi "vegani" di Daniela Martani che si è sentita più volte emarginata dal gruppo.

La donna si è infuriata con Gilles Rocca ribadendo: "Merito rispetto".

La sesta puntata de L'Isola dei Famosi: Daniela contro Gilles, Miryea delusa da Drusilla

Durante la puntata de L'Isola dei Famosi trasmessa l'1 aprile Ilary Blasi ha affrontato la "questione Awed". Il giovane ha chiesto scusa a Francesca e si è riappacificato con Gilles, ma non tutti credono nella sua sincerità. Elettra Lamborghini pensa sia esagerato "allungare l'argomento" e che bisogna andare avanti. Daniela Martani ha parlato dei problemi che ha sull'isola per via della sua alimentazione vegana. La concorrente vorrebbe un po' di riso in più, visto che non mangia ciò che viene pescato. Poi è scoppiata la discussione con Gilles che, secondo la donna, non avrebbe rispetto per la sua scelta di vita.

"Merito rispetto e Gilles va a riprendersi il riso dopo aver mangiato la prima porzione", ha dichiarato l'ex hostess. Nel corso della puntata si è parlato anche del rapporto tra Miryea e Drusilla. Dopo aver ascoltato le parole dette da quest'ultima sul suo conto, l'ex concorrente de La Pupa e il Secchione ha mostrato una certa delusione nei confronti di chi considerava un'amica.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'eliminata della sesta puntata dell'Isola dei Famosi: Miryea Stabile, leader del gruppo Francesca Lodo

Tra Awed e Miryea il pubblico ha votato con il 65% l'eliminazione della giovane modella che prima di andarsene ha nominato con il "bacio di Giuda" l'ex amica Drusilla. La conduttrice si è poi collegata con Parasite Island sancendone la chiusura e ha comunicato a Fariba e Ubaldo di essere diventati ufficialmente concorrenti del reality, mentre tra Vera Gemma e Brando Giorgi il pubblico si è espresso a favore di quest'ultimo che è rientrato in gioco.

Vera Gemma e Miryea sono invece state trasferite su Playa Esperanza. Prima delle nomination si sono svolte le prove per decretare il leader. Dopo la prova decisiva del fuoco, Francesca Lodo è diventata la leader e la sua nomination è andata a Daniela che è andata al televoto con Drusilla, la più nominata dal gruppo.