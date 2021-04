Daniela Martani ha puntato il dito contro la produzione dell'Isola dei Famosi. L'ex concorrente ha accusato gli autori di non averle dato il tempo per pensare se rimanere o meno su Playa Esperenza - l'atollo in cui si trovano i naufraghi eliminati. Su Twitter, la diretta interessata ha riferito che stava pensando di rimanere quando è stata incalzata in modo frettoloso.

Lo sfogo di Daniela

Daniela Martani dopo essere stata eliminata dal reality show di Canale 5 contro Drusilla Gucci, è tornata in possesso del suo profilo social.

Un utente ha cinguettato: "Perché mi avete eliminato Daniela?" A quanto pare, il tweet non è passato inosservato alla diretta interessata tanto che ha deciso di postarlo sul suo account.

In risposta, un utente ha fatto notare che è stata lei a dire di voler tornare in Italia senza restare su Playa Esperanza. Una fan di Daniela, però, ha controbattuto ipotizzando che la redazione non abbia dato il tempo giusto alla naufraga di decidere. A quel punto l'ex concorrente si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa: "Stavo quasi per dire di sì. Poi, mi hanno incalzata ed è andata così". Insomma, Daniela Martani avrebbe accusato la redazione dell'Isola dei Famosi di non averle dato il tempo di pensare se continuare il gioco sull'atollo parallelo o meno.

La critica sulla quarantena

Ma non è finita qui, perché in un altro tweet Daniela Martani ha accusato la produzione del reality show di Canale 5 di impedirle di lavorare.

Una volta che i concorrenti vengono eliminati dal gioco, devono sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni. Su Twitter, la 47enne ha sostenuto che andava bene un isolamente fiduciario anche solo di 5 giorni. Un suo fan ha commentato: "No, perché essere stati all'estero è una colpa da espiare". In replica Daniela ha puntualizzato: "Ti impediscono di lavorare, ma mica ti risarciscono per questo".

Daniela Martani ha anche spiegato che i concorrenti del cast della 15^ edizione dell'Isola dei Famosi non hanno fatto alcun vaccino. Al contrario, si sono solamente sottoposti alla classica profilassi per le malattie tropicali: una volta accertato il "buono stato di salute" sono potuti approdare in Honduras.

La stoccata ad Andrea Cerioli

A finire nel mirino di Daniela Martani c'è anche Andrea Cerioli. L'ex concorrente ha accusato il suo compagno di squadra di avere un atteggiamento diverso lontano dai riflettori. A detta della 47enne, Andrea sarebbe un "chiacchierone" e uno stratega.

Inoltre, l'ex naufraga ha sollevato dubbi sull'aspetto fisico dell'ex tronista di Uomini e Donne. Secondo Daniela, Cerioli pubblicherebbe sui social degli scatti modificati: "Lui diceva di essere ingrassato ultimamente". Infine, la diretta interessata ha concluso: "A me non piace per niente".