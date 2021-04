Akash attacca Andrea Cerioli: "Stratega. Fotografie ritoccate, ha la pancia". Cerioli, già protagonista di Uomini e Donne, mostra in tv un fisico diverso. Ad accusarlo sono due ex naufraghi. Ci si aspettava grandi cose da Andrea Cerioli, prima del suo arrivo in Honduras, ma purtroppo il concorrente non sta facendo bella figura sull'Isola dei Famosi 2021. Anche la conduttrice Ilary Blasi aveva puntato molto su Cerioli.

Andrea Cerioli contro tutti

Ultimamente, Andrea Cerioli si è avventato contro Brando Giorgi, minacciando oltretutto di lasciare il reality show.

Ha bisticciato inoltre con Roberto Ciufoli, infuriandosi per la nomination ricevuta. Nella settima puntata è finito contro Drusilla Gucci al televoto a causa di Ciufoli. Per giunta è esploso nei suoi confronti in un fuori onda. Il comico ha confessato, senza mezzi termini, di averlo nominato, perché dovrebbe essere più attivo, fare molto di più.

Secondo Akash e Martani il naufrago non fa niente sull'isola

E così anche Akash Kumar e Daniela Martani, in diretta Instagram, hanno affermato che il naufrago non fa niente sull'isola, è soltanto uno stratega e un chiacchierone. In particolare, l’ex naufraga ha dichiarato che Andrea è molto agitato, la gamba gli trema di continuo e non riesce a stare un attimo calmo.

Ha aggiunto inoltre: 'Non è il tipo di persona che fa per me, non mi piace per niente.'

Le fotografie ritoccate di Andrea Cerioli

Il suo sbarco sull'Isola dei Famosi ha sollevato diverse polemiche in merito al suo aspetto fisico. Pare che Cerioli abbia modificato le sue foto sui social, postando fotografie degli addominali e del lato B, non corrispondenti a ciò che ha mostrato in tv.

I ritocchi sono evidenti. Su questo punto Daniela, che si è avventata contro la produzione, ha rivelato: 'Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le foto con gli addominali in vista, invece lui dice che è ingrassato ultimamente.' Akash Kumar nei prossimi giorni sarà ospite di Ilary Blasi e si confronterà con gli opinionisti. Akash ha dichiarato: 'E' stato davvero bello vedere le fotografie su Instagram fisicato, mentre dal vivo ha la pancia in giù'.

Dalla prossima settimana ritornerà il doppio appuntamento serale, il lunedì e il giovedì

Al momento Cerioli al tele voto con Drusilla Gucci. Durante il settimo appuntamento, Andrea era arrivato al tele voto flash contro Elisa Isoardi, la quale ha perso, finendo a Playa Esperanza. Cerioli voleva lasciare l'Isola dei Famosi, non trovandosi a suo agio in questa avventura. Vedremo quindi cosa succederà il 12 aprile, nell’ottava puntata del reality show. Dalla prossima settimana ritornerà il doppio appuntamento serale, il lunedì e il giovedì.