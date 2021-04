Piccolo intoppo di salute per Can Yaman: la stella di DayDreamer - Le ali del sogno condivide tutto con i suoi fan, anche i momenti meno piacevoli. L'attore turco, infatti, ha mostrato in una Instagram Story l'immagine di alcune medicine che vengono usate per contrastare i dolori muscolari ed infatti il commento riportato è 'Colpo della strega'. Ciò che ha colpito le fan di Can, però, è stato anche l'emoticon usato per completare il suo messaggio. Nella faccina ammiccante le follower hanno visto un riferimento alla fidanzata Diletta Leotta, della quale Yaman è rimasto letteralmente 'stregato'.

Yaman bloccato da dolori muscolari

Can Yaman non sta molto bene dal punto di vista fisico: è stato il diretto interessato a mostrare sul suo profilo Instagram una foto che vede protagonista una siringa con tanto di medicinale pronto per essere inoculato. L'attore ha dovuto fare ricorso ad un antidolorifico per combattere un fastidioso colpo della strega che lo ha colpito. Il motivo di tale malanno potrebbe essere legato ai numerosi e stancanti allenamenti a cui la star turca si sta sottoponendo per interpretare il suo prossimo ruolo.

Infatti, mentre i telespettatori italiani attendono di poter vedere Can protagonista delle soap Mr Wrong e L'Amore Ostinato, acquistate da Mediaset, l'attore si sta preparando ad interpretare Sandokan.

Yaman stesso mostra quasi quotidianamente sui social il duro lavoro a cui si sta dedicando per poter interpretare al meglio il ruolo che gli è stato affidato. Probabilmente l'eccessivo stress fisico ha causato questo problema che lo ha costretto a fare uso di farmaci.

Can 'stregato' da Diletta?

In ogni caso, l'attore può consolarsi con la sua fidanzata ed a proposito di Diletta Leotta, alcuni fan hanno voluto vedere un riferimento alla giornalista di DAZN anche in questa occasione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can ha completato con una faccia ammiccante il breve messaggio in cui spiega ai fan di avere un problema muscolare. Tale uso dell'emoticon per alcuni, forse in maniera un po' forzata ma spiritosa, potrebbe essere una frecciatina per Diletta. Che Yaman abbia voluto dire tra le righe di essere rimasto 'stregato' dalla bellissima siciliana?

Sta di fatto, che a parte ogni possibile lettura, la relazione tra Can e Diletta prosegue nel migliore dei modi. In occasione delle festività pasquali la coppia si è mostrata complice ed affiatata sui social con tanto di uovo di Pasqua personalizzato. Insomma, l'amore per la star turca prosegue a gonfie vele e di certo con le medicine e un po' di riposo ben presto potrà tornare a fare sfoggio dei suoi muscoli e ad allenarsi per mantenere fede agli impegni lavorativi presi.