Jedà, il fidanzato di Vera Gemma, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo. Il 22enne italo-marocchino ha spiegato di esserci rimasto male per alcune cose lette sul suo conto. Scendendo nel dettaglio, è stata messa in giro la voce che viva con la sua compagna solamente perché non ha una casa.

'Mi ha offeso profondamente'

Jedà si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo, grazie all'Isola dei Famosi. Il 22enne è stato ospite in studio per tutta la permanenza di Vera Gemma in Honduras. La stessa Ilary Blasi, in più occasioni è stata protagonista di vari siparietti con il giovane.

Il diretto interessato ha ammesso di esserci rimasto per le voci circolate sul suo conto: "Qualcuno ha avuto il coraggio di sostenere che sto con Vera, perché non ho una casa". Il diretto interessato si è detto sicuro che questa allusione sia stata fatta solamente perché è di origini marocchine. Jedà dopo essersi chiesto come facciano le persone a dire determinate cose, ha chiosato: "Mi ha offeso profondamente".

Il 22enne ha precisato di essersi messo con Vera Gemma, perché gli interessa come donna. All'inizio della relazione, Jedà non sapeva neanche chi fosse il padre della sua fidanzata. Infine, il giovane ha spiegato che non si è mai approfittato di Vera e mai lo farà.

L'attacco a Rogert Garth

Di recente Jedà è stato protagonista di un duro sfogo su Instagram. Il diretto interessato senza fare alcun nome o riferimento ha attaccato 40enne: "Io prendo il volo mentre tu rimani al tuo posto da un opinionista frustrato". Senza dire cosa sia accaduto dietro le quinte di alcuni programmi Mediaset, il 22enne ha chiosato: "Ti faccio cadere la maschera da finto buonista".

In un secondo momento, contattato da Fanpage.it il diretto interessato ha confidato che le sue parole erano riferite a Roger Garth: tra i due non c'è mai stata una simpatia reciproca. Come spiegato dal compagno di Vera Gemma, "l'accompagnatore" di Ubaldo Lanzo dietro le quinte spesso gli ha riservato delle frecciatine.

All'ennesima dichiarazione fuori luogo di Garth, Jedà è sbottato.

Il siparietto di Blasi con Jedà

Giovedì 29 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa la 13^ puntata dell'Isola dei Famosi. Nonostante Vera Gemma sia stata eliminata dal reality show, la conduttrice ha voluto in studio il suo compagno Jedà. Per annunciare il collegamento con i naufraghi, Ilary Blasi è stata protagonista di un siparietto con il 22enne: "Ognuno ha la sua ossessione è la mia è Jedà". Davanti allo sguardo divertito dei presenti in studio, la conduttrice ha ironizzato sul fatto che lei non manderà mai in nomination il giovane italo-marocchino.